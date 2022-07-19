В связи с тем, что политик из "Отечества" ("Isamaa") Урмас Рейнсалу стал министром иностранных дел, Сийм Вальмар Кийслер, баллотировавшийся на последних парламентских выборах в Ида-Вирумааском округе, вернется в Рийгикогу в качестве замещающего члена.
В Рийгикогу вернется депутат, баллотировавшийся в Ида-Вирумаа
Кийслер набрал, правда, всего 379 голосов, и "Отечество" не получило мандата в Ида-Вирумаа, но благодаря своему высокому положению в партийном списке Кийслер смог войти в Рийгикогу в качестве замещающего члена после смерти члена Рийгикогу Марта Нуття. Из-за смены правительства в начале 2021 года Кийслеру пришлось покинуть парламент, но теперь он снова может вернуться, хотя уже не является членом партии.
Весной этого года Кийслера исключили из "Отечества", и он стал одним из лидеров формирующейся партии "Parempoolsed". Кийслер был региональным министром в двух правительствах Андруса Ансипа и министром окружающей среды в первом правительстве Юри Ратаса.
Сейчас от Ида-Вирумаа в Рийгикогу семь депутатов: наряду с Кийслером - Михаил Стальнухин, Дмитрий Дмитриев и Мартин Репинский (который уже вышел из партии) от Центристской партии, избранный по списку EKRE Рихо Брейвель, Ээрик-Нийлес Кросс от Партии реформ и член Социал-демократической партии Эдуард Одинец, который прошел в парламент в качестве замещающего члена мэра Нарвы Катри Райк.