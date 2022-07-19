В Рийгикогу вернется депутат, баллотировавшийся в Ида-Вирумаа

Кийслер набрал, правда, всего 379 голосов, и "Отечество" не получило мандата в Ида-Вирумаа, но благодаря своему высокому положению в партийном списке Кийслер смог войти в Рийгикогу в качестве замещающего члена после смерти члена Рийгикогу Марта Нуття. Из-за смены правительства в начале 2021 года Кийслеру пришлось покинуть парламент, но теперь он снова может вернуться, хотя уже не является членом партии.

Весной этого года Кийслера исключили из "Отечества", и он стал одним из лидеров формирующейся партии "Parempoolsed". Кийслер был региональным министром в двух правительствах Андруса Ансипа и министром окружающей среды в первом правительстве Юри Ратаса.