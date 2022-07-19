Юри Ратас: Новая коалиция оставит в наследство сотни миллионов евро постоянных расходов

Утверждение, что Центристская партия потратила бы еще больше, является просто плохим оправданием в ситуации, когда новая правительственная коалиция потратит гораздо больше, чем запрошенное Центристской партией повышение детских и семейных пособий.

Следующим правительствам оставят в наследство сотни миллионов постоянных расходов в год, но источники покрытия даже не обсуждаются. Указывать пальцем на Центристскую партию неубедительно - Партия реформ совершила разворот в бюджетной политике. Ставшее товарным знаком "белок" ключевое слово "бюджетный баланс" нужно выбросить на свалку истории.

Лидер соцдемов Лаури Ляэнеметс уже заявил, что текущей доходной базы недостаточно для выполнения обещаний правительства и что повышение налогов неизбежно. Партия реформ вряд ли захочет это признать, проще использовать резервы правительства, взять заем и отменить проект века эстонской системы здравоохранения - возведение Таллиннской больницы - и строительство Рохукюлаской железной дороги, имеющей большое региональное политическое значение.

Я совершенно уверен, что в ближайшем будущем будет отменен бесплатный уездный общественный транспорт, который особенно важен для семей с детьми и малообеспеченных людей. В условиях более чем 20-процентного роста цен придется начать платить и за билет на автобус. И это в ситуации, когда повышение цен на топливо заставляет людей все больше пользоваться общественным транспортом.