Гроза оставила потребителей беспроводных услуг "Elisa" в Вока без интернета и телекартинки

В понедельник днем в его доме работал субподрядчик "Elisa" мастер Николай, который сказал, что передаваемая по воздуху услуга "Elisa" пострадала от грозы в четырех квартирных домах. В трех из них он к тому времени уже восстановил связь, в четвертом это займет немного больше времени, потому что там предстоит замена антенны.