Из-за грозы в четверг во второй половине дня повреждены были системы связи в четырех домах поселка Вока Тойлаской волости.
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Гроза оставила потребителей беспроводных услуг "Elisa" в Вока без интернета и телекартинки
Гроза оставила потребителей беспроводных услуг "Elisa" в Вока без интернета и телекартинки
- Вечером спустился в подвал, дверь там плохо открывается, поддел ногой, как вдруг раздался громкий хлопок. Вернулся в дом, включил телевизор - нет сигнала, - рассказал житель Вока Велло Уусаэд.
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