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Гроза оставила потребителей беспроводных услуг "Elisa" в Вока без интернета и телекартинки

Кюлли Крийс
, журналист
Гроза оставила потребителей беспроводных услуг "Elisa" в Вока без интернета и телекартинки
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Во время сезона гроз все чувствительные устройства следовало бы выключать из сети, когда уходите из дома.
Во время сезона гроз все чувствительные устройства следовало бы выключать из сети, когда уходите из дома. Фото: Arvo Meeks

Из-за грозы в четверг во второй половине дня повреждены были системы связи в четырех домах поселка Вока Тойлаской волости.

- Вечером спустился в подвал, дверь там плохо открывается, поддел ногой, как вдруг раздался громкий хлопок. Вернулся в дом, включил телевизор - нет сигнала, - рассказал житель Вока Велло Уусаэд.

В понедельник днем в его доме работал субподрядчик "Elisa" мастер Николай, который сказал, что передаваемая по воздуху услуга "Elisa" пострадала от грозы в четырех квартирных домах. В трех из них он к тому времени уже восстановил связь, в четвертом это займет немного больше времени, потому что там предстоит замена антенны.

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