18-летний Виктор Морозов установил новый личный рекорд в тройном прыжке - 15,87, что является лучшим результатом среди юниоров до 20 лет в Европе в этом сезоне.
Виктор Морозов с личным рекордом возглавил рейтинг сверстников в Европе
Такой результат делает Морозова одним из претендентов на медали юниорского чемпионата мира в Южной Америке в начале августа. В мире только пять прыгунов в том же возрастном классе в этом году показали лучший результат, трое из них - за 16 метров.
О хорошей форме Морозова свидетельствует и его личный рекорд в прыжках в длину - 7,33, установленный на чемпионате Эстонии среди юниоров, что принесло ему чемпионство и в этой дисциплине. В прыжках в длину Морозову не хватает еще 22 сантиметров до норматива юниорского чемпионата мира.
А вот Анна Паненко выполнила норматив чемпионата мира в обеих дисциплинах. И Паненко, и Морозов тренируются в Кохтла-Ярвеском легкоатлетическом клубе "Atleetika" под руководством Александра Хворыха.
В прошлом году Морозов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы U18 в тройном прыжке.