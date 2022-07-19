Виктор Морозов с личным рекордом возглавил рейтинг сверстников в Европе

Такой результат делает Морозова одним из претендентов на медали юниорского чемпионата мира в Южной Америке в начале августа. В мире только пять прыгунов в том же возрастном классе в этом году показали лучший результат, трое из них - за 16 метров.

О хорошей форме Морозова свидетельствует и его личный рекорд в прыжках в длину - 7,33, установленный на чемпионате Эстонии среди юниоров, что принесло ему чемпионство и в этой дисциплине. В прыжках в длину Морозову не хватает еще 22 сантиметров до норматива юниорского чемпионата мира.

А вот Анна Паненко выполнила норматив чемпионата мира в обеих дисциплинах. И Паненко, и Морозов тренируются в Кохтла-Ярвеском легкоатлетическом клубе "Atleetika" под руководством Александра Хворыха.