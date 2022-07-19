Оправляющийся от спада "Trans" получил очки за ничью с "Nõmme Kalju"

Молодой украинец Александр Кожевников, забивший три мяча в победной игре с "Pärnu Vaprus", продолжил забивать и в ворота "Nõmme Kalju". На 19-й минуте он точным ударом завершил полученную перед воротами передачу Никиты Михайлова.

Нарвитянам немного не хватило, чтобы получить от "Kalju" три очка. Но отлично работавшие на протяжении 80 минут линия обороны нарвитян и их вратарь Алексей Матросов не смогли предотвратить рывок лучшего нападающего "Kalju" Алекса Матиаса Тамма и точный удар по воротам.

Уже в эту субботу в 19.00 те же команды снова встретятся друг с другом, но на этот раз на газоне стадиона "Кренгольм" в Нарве.