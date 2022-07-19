Прервавший почти трехмесячную безвыигрышную серию "Narva Trans" снова продемонстрировал хорошую игру в чемпионате Эстонии, заработав очки за ничью с "Nõmme Kalju", входящим в тройку лидеров.
Оправляющийся от спада "Trans" получил очки за ничью с "Nõmme Kalju"
Молодой украинец Александр Кожевников, забивший три мяча в победной игре с "Pärnu Vaprus", продолжил забивать и в ворота "Nõmme Kalju". На 19-й минуте он точным ударом завершил полученную перед воротами передачу Никиты Михайлова.
Нарвитянам немного не хватило, чтобы получить от "Kalju" три очка. Но отлично работавшие на протяжении 80 минут линия обороны нарвитян и их вратарь Алексей Матросов не смогли предотвратить рывок лучшего нападающего "Kalju" Алекса Матиаса Тамма и точный удар по воротам.
Уже в эту субботу в 19.00 те же команды снова встретятся друг с другом, но на этот раз на газоне стадиона "Кренгольм" в Нарве.
Набрав 18 очков в 19 играх, "Trans" поднялся в лиге мастеров на один уровень с тартуской "Tammeka", которая провела на одну игру больше. А от занимающего пятую строчку "Kuressaare" его отделяют уже десять очков.