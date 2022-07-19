ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Использование немоторизованного транспорта - как лакмусовая бумажка культуры

Пользоваться этими средствами передвижения, на первый взгляд, просто, не нужно ходить в автошколу или сдавать экзамены. Они являются практичным транспортным средством, позволяющим быстрее добраться из одного места в другое, а катание на них также является одним из популярных способов развлечься, чтобы заполнить свободное время.

Однако вместе с ростом популярности электросамокатов также увеличилось количество произошедших с их участием несчастных случаев. Из больничной кассы по всей Эстонии были потрачены большие суммы на лечение переломов костей и травм головы пользователей немоторизованного транспорта. В Эстонии уже было также ДТП со смертельным исходом.

Часто причиной несчастий является нетрезвое состояние ездоков, их неумелое вождение и чрезмерное лихачество. Пожалуй, большинство несчастных случаев можно было бы предотвратить.

Полиция обязательно должна уделять больше внимания пользователям немоторизованного транспорта, увещевать их, а иногда и штрафовать. Но одно это не поможет, если не улучшатся культура движения самокатчиков и элементарное отношение к другим участникам дорожного движения, прежде всего к пешеходам, так как самокатчики в основном ездят по тротуарам. Даже движущееся практически бесшумно со скоростью 25 км/ч транспортное средство может представлять опасность как для его пользователя, так и для пешеходов.