Вт, 19.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Использование немоторизованного транспорта - как лакмусовая бумажка культуры

Северное побережье
Использование немоторизованного транспорта - как лакмусовая бумажка культуры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
С ростом популярности электросамокатов также увеличилось количество произошедших с их участием несчастных случаев.
С ростом популярности электросамокатов также увеличилось количество произошедших с их участием несчастных случаев. Фото: Taavi Sepp

Электрические самокаты уже несколько лет являются частью дорожной картинки в городах Ида-Вирумаа.

Пользоваться этими средствами передвижения, на первый взгляд, просто, не нужно ходить в автошколу или сдавать экзамены. Они являются практичным транспортным средством, позволяющим быстрее добраться из одного места в другое, а катание на них также является одним из популярных способов развлечься, чтобы заполнить свободное время.

Однако вместе с ростом популярности электросамокатов также увеличилось количество произошедших с их участием несчастных случаев. Из больничной кассы по всей Эстонии были потрачены большие суммы на лечение переломов костей и травм головы пользователей немоторизованного транспорта. В Эстонии уже было также ДТП со смертельным исходом.

Часто причиной несчастий является нетрезвое состояние ездоков, их неумелое вождение и чрезмерное лихачество. Пожалуй, большинство несчастных случаев можно было бы предотвратить.

Полиция обязательно должна уделять больше внимания пользователям немоторизованного транспорта, увещевать их, а иногда и штрафовать. Но одно это не поможет, если не улучшатся культура движения самокатчиков и элементарное отношение к другим участникам дорожного движения, прежде всего к пешеходам, так как самокатчики в основном ездят по тротуарам. Даже движущееся практически бесшумно со скоростью 25 км/ч транспортное средство может представлять опасность как для его пользователя, так и для пешеходов.

Соблюдение элементарных правил поведения и вежливости также улучшит отношение к пользователям немоторизованного транспорта. Это своего рода лакмусовая бумажка культуры, которая показывает, как умеют считаться с другими участниками дорожного движения и уважать их. В этом случае места на тротуаре хватит всем.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх