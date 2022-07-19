Союз городов и волостей Эстонии выступает за режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа

ELVL раскритиковал озвученную недавно Министерством экономики и коммуникаций позицию, согласно которой решение чрезвычайных ситуаций, вызванных перебоями с поставками газа, является задачей местных самоуправлений.

"Мы считаем, что ситуация, когда работа централизованного теплоснабжения может быть прервана из-за нехватки газа по всей стране, не может быть решена на уровне местного самоуправления. Перебои с газоснабжением в масштабах всей страны или угроза их возникновения не являются вопросами местного уровня. Проблема в том, что даже если газ имеется, то какой будет его стоимость и что это будет означать для жителей", – отметил исполнительный директор союза Вейкко Лухалайд.

Альтернатива газу – другие виды топлива, но для их использования требуется разрешение Департамента окружающей среды, для которого в свою очередь нужно решение о чрезвычайной ситуации.

"Мы считаем, что нынешняя ситуация соответствует как минимум двум условиям: есть существенные перебои с поставками природного газа, а рыночные механизмы не обеспечивают достаточного снабжения газом. Так что речь идет о чрезвычайной ситуации на государственном уровне или ее угрозе", – добавил Лухалайд.

Он пояснил, что риск прекращения обеспечения теплоснабжения предприятиями может возникнуть, если фирмы не смогут получить необходимый для производства природный газ.

"Возникновение такой ситуации не зависит от конкретных местных самоуправлений. В связи с этим придется решать ситуации, обусловленные трудностями с поставками, для всех использующих природный газ предприятий теплоснабжения и для местных самоуправлений посредством чрезвычайной ситуации, управляемой единообразно на государственном уровне".

Лухалайд также отметил, что в случае получения разрешения на использование сланцевого масла им еще нужно будет запастись. Однако объемы сланцевого масла также ограничены и покрыты договорами.