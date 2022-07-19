С 23 по 24 июля на острове Муху пройдет Овечий фестиваль, в рамках которого будет работать рынок продукции овцеводства и представлены блюда из баранины, передаёт rus.err.ee.
На Муху состоится Овечий фестиваль
На Муху состоится Овечий фестиваль
Организатор мероприятия Аннели Хольм рассказала в интервью изданию Saarte Hääl, что фестиваль познакомит людей с овцой как с чрезвычайно разнообразным персонажем, живущим рядом с нами на протяжении веков.
Программа фестиваля включает рынок продукции овцеводства, выставку овец, блюда из баранины, мастерские, экскурсии, концерты.
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