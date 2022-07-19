В Эстонии задержали россиянина, приехавшего покупать дрон для армии РФ: грозит до 5 лет за решеткой

Эстонские власти считают, что мужчина хотел передать эти беспилотники российским военным, а это в Эстонии расценивается как поддержка акта агрессии иностранного государства. За это предусмотрено наказание в виде тюремного заключения до 5 лет.

Владимир Шилов известен тем, что незадолго до задержания через соцсети собирал деньги на "квадрикоптеры" для российских военных (именно так он их называл в своих постах. – Ред.Обозревателя).