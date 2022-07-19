Гражданство, полученное в порядке натурализации, теперь могут аннулировать

Согласно поправке к закону, одобренной во вторник в Рийгикогу, при определенных условиях гражданство может быть аннулировано даже у тех, кто получил его путем натурализации.

Согласно закону, правительство также может аннулировать полученное путем натурализации эстонское гражданство, если гражданин был осужден за преступления против человечности или преступления агрессии.

При этом по закону правительство имеет право не лишать эстонского гражданства, если служба человека в иностранном государстве не угрожает безопасности Эстонии. Например, если человек идет воевать на стороне Украины, чтобы защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украинского государства. В то же время государство не рекомендует эстонским гражданам воевать за какое-либо иностранное государство, так как не может гарантировать защиту эстонских граждан в зоне военных конфликтов.