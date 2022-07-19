Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья в понедельник подтвердила два случая обезьяньей оспы. Всего в Эстонии выявлено четыре человека, зараженных обезьяньей оспой, пишет Департамент здоровья.
В Эстонии выявлено еще два случая обезьяньей оспы
Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья в понедельник подтвердила два случая обезьяньей оспы. Всего в Эстонии выявлено четыре человека, зараженных обезьяньей оспой, соовщает Департамент здоровья.
Последние два случая касаются мужчин в возрасте около 20 лет, которые "недавно вступали в рискованные сексуальные отношения", как отметили в ведомстве.
По имеющимся эпидемиологическим данным, случаи не связаны между собой.
По данным Департамента здоровья, внутригосударственного распространения обезьяньей оспой нет. До сих пор все заражались в чужой стране или в ходе контакта с прибывшими из-за границы.
Первый случай был выявлен в Эстонии 29 июня 2022 года. По состоянию на 14 июля в Европейском Союзе было выявлено 7128 случаев оспы обезьян.