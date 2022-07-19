Департамент здоровья прогнозирует рост числа госпитализированных с коронавирусом

По состоянию на утро понедельника госпитализация потребовалась 99 пациентам с COVID-19, 47 из которых были госпитализированы с симптомами COVID-19. На прошлой неделе в больницах было зафиксировано 97 новых случаев COVID-19.

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, заболеваемость продолжает демонстрировать тенденцию к небольшому росту. Из 7311 тестов, проанализированных на прошлой неделе, 1564 оказались положительными.

"По зарегистрированным данным, заболеваемость выросла практически во всех возрастных группах. На новой неделе можно ожидать чуть более 1700 инфицированных", – сказала она.

Сепп добавила, что коэффициент заражаемости R снова начал расти, составив на этой неделе 1,1. Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний.

Согласно результатом мониторинга сточных вод населенных пунктов, на прошлой неделе распространение вируса в сточных водах Эстонии находилось на желтом уровне риска – 70 процентов. Больше всего вирусных частиц было обнаружено в сточных водах Пайде, Таллинна и Кярдла.