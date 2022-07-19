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"Северное побережье" проводит опрос читателей

Выиграй подарочную карту!
Северное побережье
"Северное побережье" проводит опрос читателей
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Ида-вирумааская газета "Северное побережье" выходит на эстонском и русском языках как в печатном виде, так и на веб-портале severnojepoberezhje.postimees.ee
Ида-вирумааская газета "Северное побережье" выходит на эстонском и русском языках как в печатном виде, так и на веб-портале severnojepoberezhje.postimees.ee Фото: Põhjarannik

Уважаемый читатель, просим дать обратную связь "Северному побережью": заполни короткую анкету, помоги сделать так, чтобы содержание газеты лучше соответствовало твоим ожиданиям, и сможешь выиграть подарочную карту книжного магазина.

Заполнение анкеты занимает всего несколько минут. Опрос анонимный, но если желаешь принять участие в розыгрыше, укажи в конце анкеты свой адрес э-почты.

Между респондентами мы разыграем две подарочные карты книжного магазина стоимостью 50 евро.

Анкета находится по этой ссылке

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