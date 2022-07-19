Перевозивший боеприпасы грузовик попал в аварию

Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Генерального штаба Сил обороны сообщила Järva Teataja, что подразделение, осуществляющее транспортировку техники, в составе короткой колонны автомобилей Сил обороны съехало с маршрута перевозки, чтобы сделать перерыв: "Во время этого произошла ошибка вождения, случившаяся из-за ошибки одного из водителей, в результате чего грузовик, двигавшийся с низкой скоростью, частично наехал на дорожное полотно. Поскольку обочина была мягкой, автомобиль съехал в кювет и упал на бок".