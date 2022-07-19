В понедельник, 18 июля, около 15 часов на 2,4 км дороги Анна-Пурди на обочине перевернулась машина Сил обороны с боеприпасами. Авария перекрыла движение на целый день, пишет rus.err.ee.
Перевозивший боеприпасы грузовик попал в аварию
Перевозивший боеприпасы грузовик попал в аварию
Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Генерального штаба Сил обороны сообщила Järva Teataja, что подразделение, осуществляющее транспортировку техники, в составе короткой колонны автомобилей Сил обороны съехало с маршрута перевозки, чтобы сделать перерыв: "Во время этого произошла ошибка вождения, случившаяся из-за ошибки одного из водителей, в результате чего грузовик, двигавшийся с низкой скоростью, частично наехал на дорожное полотно. Поскольку обочина была мягкой, автомобиль съехал в кювет и упал на бок".
Силы обороны подтвердили, что в ходе аварии никто не пострадал.
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