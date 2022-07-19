В эту субботу, 23 июля, в Хаапсалу пройдет большой фестиваль уличной еды, в котором примут участие десятки поставщиков различных продуктов питания из Эстонии и соседних стран, пишет rus.err.ee.
В Хаапсалу состоится фестиваль уличной еды
В субботу, 23 июля, на хаапсалуской улице Карья будет предложен богатый выбор блюд и напитков. Гастрономический праздник обещает предложить посетителям изысканные вкусовые ощущения.
"Традиция гастрономических улиц в Эстонии набирает обороты", – сказал один из организаторов мероприятия Рено Хекконенс. "В июне более 20 000 человек посетили таллиннскую гастрономическую улицу на певческом поле, в минувшие выходные в Торма также было много заинтересованных", – добавил Хекконенс.
В общей сложности летом в Хаапсалу ожидается более 50 поставщиков продуктов питания. Гастрономическая улица откроется в 12:00 и закроется в полночь ретродискотекой. В этот день также состоится, например, конкурс по поеданию мини-блинов, различные диджей-сеты и мини-парк развлечений. Мероприятие бесплатное.