В Хаапсалу состоится фестиваль уличной еды

В субботу, 23 июля, на хаапсалуской улице Карья будет предложен богатый выбор блюд и напитков. Гастрономический праздник обещает предложить посетителям изысканные вкусовые ощущения.

"Традиция гастрономических улиц в Эстонии набирает обороты", – сказал один из организаторов мероприятия Рено Хекконенс. "В июне более 20 000 человек посетили таллиннскую гастрономическую улицу на певческом поле, в минувшие выходные в Торма также было много заинтересованных", – добавил Хекконенс.