Enefit Power: мы могли бы перейти на сланцевое масло за считанные часы

Нарву теплоэнергией снабжает 11-й энергоблок Балтийской электростанции. 16 июля начались работы по обслуживанию энергоблока, поэтому нарвские потребители временно остались без горячей воды. По завершении работ предприятие готово сразу перейти на использование сланцевого масла.

"Надеюсь, Департамент окружающей среды примет решение, которое позволит нам сэкономить газ для создания запаса на зиму и уже с 20-21 июля перейти на использование сланцевого масла", - сказал руководитель Enefit Power.

По словам Вайнола, при соответствующем решении их предприятие может перейти на использование сланцевого масла за считанные часы.