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Enefit Power: мы могли бы перейти на сланцевое масло за считанные часы

Северное побережье
Enefit Power: мы могли бы перейти на сланцевое масло за считанные часы
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Цилиндр краеугольного камня будущего завода масел заложила завлабораторией Вирумааского колледжа Ольга Пихл, под руководством которой исследуют и испытывают производство масел и химикалий из пластиковых отходов. На заднем плане - первый завод масел "Enefit 280", построенный десять лет назад.
Цилиндр краеугольного камня будущего завода масел заложила завлабораторией Вирумааского колледжа Ольга Пихл, под руководством которой исследуют и испытывают производство масел и химикалий из пластиковых отходов. На заднем плане - первый завод масел "Enefit 280", построенный десять лет назад. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам руководителя Enefit Power Андреса Вайнола, при соответствующем решении их предприятие может перейти на использование сланцевого масла в течение нескольких часов. Для нарвских потребителей это означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза, сообщает rus.err.ee.

Нарву теплоэнергией снабжает 11-й энергоблок Балтийской электростанции. 16 июля начались работы по обслуживанию энергоблока, поэтому нарвские потребители временно остались без горячей воды. По завершении работ предприятие готово сразу перейти на использование сланцевого масла.

"Надеюсь, Департамент окружающей среды примет решение, которое позволит нам сэкономить газ для создания запаса на зиму и уже с 20-21 июля перейти на использование сланцевого масла", - сказал руководитель Enefit Power.

По словам Вайнола, при соответствующем решении их предприятие может перейти на использование сланцевого масла за считанные часы.

Согласно установленным Департаментом конкуренции тарифам, стоимость тепла, произведенного с использованием газа, составляет 170-180 евро за мегаватт-час, а с использованием сланцевого масла - 60-70 евро за мегаватт-час. То есть для потребителей это означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза.

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