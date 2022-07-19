Lux Express и Ecolines отмечают ажиотажный спрос на автобусные рейсы из Петербурга в Таллинн

С 4 по 18 июля продажи билетов на линиях Lux Express из Петербурга выросли на 37% по сравнению с предыдущими двумя неделями.

"В целом почти 100% билетов выкуплено на ближайшие дни. В Хельсинки раскуплены места до первой недели августа. В Таллинн - на следующую неделю можно купить (билеты - прим. ред.)", - отметили в компании.

Автобусы Lux Express из Петербурга в Таллинн отправляются шесть раз в день, а из Петербурга в Хельсинки - по четыре раза в понедельник, вторник и среду, по пять раз в четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

В пресс-службе перевозчика Ecolines сообщили, что на июль свободных мест на автобусы почти не осталось. При этом компания выводит на линии дополнительные автобусы.