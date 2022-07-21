Падение с электросамоката головой об асфальт может иметь серьезные последствия. Частота несчастных случаев возрастает, и поэтому для смягчения последствий пользователям самоката следовало бы перед поездкой надевать шлем.
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Аварии с электросамокатами учащаются, травмы становятся все более тяжелыми
Аварии с электросамокатами учащаются, травмы становятся все более тяжелыми
В Ида-Вирумаа в этом году произошло 13 несчастных случаев с участием немоторизованного транспорта. В них пострадали 14 человек, шестеро из них - за несколько недель июля.
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