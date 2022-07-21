Аварии с электросамокатами учащаются, травмы становятся все более тяжелыми

Электросамокаты помогают быстрее добраться из одного пункта в другой, а также являются просто средством развлечения, но при их использовании необходимо соблюдать правила в интересах безопасности как самого ездока, так и других участников дорожного движения.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik