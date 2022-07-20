В Нарву съехались музыканты из семи стран

Праздник классической музыки устраивают художественный руководитель Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура и американский пианист и композитор, профессор Нью-Йоркского университета Михаил Булычев-Оксер.

- Мы давно знакомы, общаемся и неоднократно устраивали совместные концерты, - сказал Анатолий Щура. - В прошлом году пришла идея организовать фестиваль в Нарве и Михаил согласился стать его художественным руководителем. Очень хочется не стоять на месте - чтобы к нам приезжали именитые музыканты, учили молодежь, которая в будущем пополнит творческие коллективы. Хлопот много, но музыкантам интересно и полезно общаться с коллегами, а я очень люблю работать в оркестре с молодежью - они настолько искренни, стараются показать огромное удовольствие от сотворения музыки, огонь, страсть, интерес... Поэтому, несмотря на трудности, мы взялись за это и делаем.

На первый фестиваль в прошлом году инициаторы смогли пригласить легендарного израильского скрипача-виртуоза и дирижера Шломо Минца, который произвел настоящий фурор. Нынче среди гостей много признанных мастеров сцены - Николай Демиденко, Алла Арановская, Михаил Булычев-Оксер, концертмейстер Нарвского симфонического оркестра Сергей Тютюник. Они проведут мастер-классы по фортепиано, скрипке, камерному ансамблю и оркестровому мастерству.

В субботу, 23 июля, в концертном доме "Geneva" в Нарве состоятся два концерта: в 17.00 в малом зале можно услышать камерные ансамбли - квартет из США "Санкт-Петербург", "Клевер квартет", инструментальные ансамбли участников из Англии, США, Австралии, Ирландии и Польши. Вход - свободный.

В 19.00 там же и 24 июля в Доме братства черноголовых в Таллинне состоятся гала-концерты фестиваля, где в сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступят солисты из США, Англии, Франции, Австрии, Австралии и Эстонии. Прозвучат произведения Ф. Мендельсона, Э. Шоссона, концерты И.С. Баха, Э. Грига, Ф. Листа, П. Чайковского, Ф. Шопена, фрагменты оперетт Кальмана и мюзиклов Роджерса. Стоимость билета - 7 евро.

Щура подчеркнул, что программы концертов различаются по репертуару и составу исполнителей, поэтому для полноты впечатлений рекомендует посетить оба, обещая яркие эмоции и впечатления не только знатокам искусства, но и новичкам.