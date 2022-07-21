ПЛАТА ЗА ТЕРПИМОСТЬ ⟩ Строителей ветропарков обяжут выплачивать компенсацию местным жителям

С 1 июля следующего года в Законе об экологических сборах в дополнение к плате за право природопользования и плате за загрязнение добавится компенсация экологических нарушений. Последнее означает плату за производство электроэнергии из энергии ветра, которую уплачивает владелец или собственник ветровой электростанции.