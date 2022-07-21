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ПЛАТА ЗА ТЕРПИМОСТЬ ⟩ Строителей ветропарков обяжут выплачивать компенсацию местным жителям

Кюлли Крийс
, журналист
Строителей ветропарков обяжут выплачивать компенсацию местным жителям
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Ни жители, ни самоуправления не получат компенсацию за терпимое отношение к ветропаркам, построенным до вступления в силу поправки к закону.
Ни жители, ни самоуправления не получат компенсацию за терпимое отношение к ветропаркам, построенным до вступления в силу поправки к закону. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В четверг вступила в силу принятая Рийгикогу поправка к закону, обязывающая строителей ветряных электростанций выплачивать компенсацию местным жителям.

С 1 июля следующего года в Законе об экологических сборах в дополнение к плате за право природопользования и плате за загрязнение добавится компенсация экологических нарушений. Последнее означает плату за производство электроэнергии из энергии ветра, которую уплачивает владелец или собственник ветровой электростанции.

Распределение компенсации за нарушение окружающей среды основано на принципе близости: ее будут получать наиболее пострадавшие стороны.

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