В четверг вступила в силу принятая Рийгикогу поправка к закону, обязывающая строителей ветряных электростанций выплачивать компенсацию местным жителям.
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ПЛАТА ЗА ТЕРПИМОСТЬ ⟩ Строителей ветропарков обяжут выплачивать компенсацию местным жителям
Строителей ветропарков обяжут выплачивать компенсацию местным жителям
С 1 июля следующего года в Законе об экологических сборах в дополнение к плате за право природопользования и плате за загрязнение добавится компенсация экологических нарушений. Последнее означает плату за производство электроэнергии из энергии ветра, которую уплачивает владелец или собственник ветровой электростанции.
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