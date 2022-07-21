Новый променад в Ахтме от строителей не приняли

- Контрольный осмотр променада показал, что говорить "спасибо" строителям рановато - недостатки мелкие, но их много. Поэтому акт о приемке подписывать не будем до полного устранения, - подвел итог вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталий Бородин.

Длина променада более шести километров, чтобы пройти их быстрым шагом, потребовалось около трех часов - останавливались везде, где замечали проблемы. Большинство недостатков касаются озеленения: кое-где не хватает земли, не взошли семена травы, на некоторых участках недостаточный уклон - во время дождей могут образовываться лужи. Проверяющие отметили также участки, где необходимо заменить бордюрный камень или поправить асфальтовое покрытие, поврежденное во время зимней уборки. Перила на участке, соединяющем улицу Кааре и Пуру теэ, получились выше, чем нужно - и это тоже придется исправить в целях безопасности.