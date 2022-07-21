Почти трехчасовая прогулка по новому променаду в Ахтме выявила ряд недостатков, из-за которых запланированная на 18 июля приемка объекта не состоялась - строителей обязали устранить их к 1 августа.
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Новый променад в Ахтме от строителей не приняли
Новый променад в Ахтме от строителей не приняли
- Контрольный осмотр променада показал, что говорить "спасибо" строителям рановато - недостатки мелкие, но их много. Поэтому акт о приемке подписывать не будем до полного устранения, - подвел итог вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталий Бородин.