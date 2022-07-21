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Новый променад в Ахтме от строителей не приняли

Ирина Кивисельг
, журналист
Новый променад в Ахтме от строителей не приняли
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Проверяющим новый променад в Ахтме приходилось часто останавливаться - отмечать места, где требуется исправить недостатки.
Проверяющим новый променад в Ахтме приходилось часто останавливаться - отмечать места, где требуется исправить недостатки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Почти трехчасовая прогулка по новому променаду в Ахтме выявила ряд недостатков, из-за которых запланированная на 18 июля приемка объекта не состоялась - строителей обязали устранить их к 1 августа.

- Контрольный осмотр променада показал, что говорить "спасибо" строителям рановато - недостатки мелкие, но их много. Поэтому акт о приемке подписывать не будем до полного устранения, - подвел итог вице-мэр по хозяйственным вопросам Кохтла-Ярвеского горуправления Виталий Бородин.

Длина променада более шести километров, чтобы пройти их быстрым шагом, потребовалось около трех часов - останавливались везде, где замечали проблемы. Большинство недостатков касаются озеленения: кое-где не хватает земли, не взошли семена травы, на некоторых участках недостаточный уклон - во время дождей могут образовываться лужи. Проверяющие отметили также участки, где необходимо заменить бордюрный камень или поправить асфальтовое покрытие, поврежденное во время зимней уборки. Перила на участке, соединяющем улицу Кааре и Пуру теэ, получились выше, чем нужно - и это тоже придется исправить в целях безопасности.

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