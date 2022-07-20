Рейнсалу: мы должны сломить хребет российской экономики

Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в социальных сетях, в котором он исключил седьмой пакет санкций в отношении России и потребовал заключить мир в Украине, Рейнсалу ответил критикой в адрес Будапешта: "Во время этого кризиса невозможно говорить уклончиво, даже в дипломатическом межгосударственном контексте. И мой сигнал заключается в том, что такой ход мыслей не уместен. Мир наступит не тогда, когда война закончится, а когда войну закончат. А войну закончат тогда, когда экономический хребет России будет сломлен".

Рейнсалу подчеркнул, что, по его мнению, нынешних санкций в отношении России недостаточно, "потому что война продолжается, и люди в Украине умирают".

"Следовательно, если мыслить рационально, то и по гуманистическим соображениям, и в интересах национальных экономик, безопасности стран, не являющихся участниками войны в формальном смысле, разумно закончить войну, добиваться ее скорейшего прекращения, а для этого давление на Россию необходимо эскалировать в хорошем смысле", - сказал он.