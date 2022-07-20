Вступивший в должность в понедельник министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa) подчеркнул, что его главной целью на посту министра будет поддержка Украины в войне с Россией и содействие поражению России в этой войне. По прочим вопросам политик воздержался от высказывания четких позиций, пишет rus.err.ee.
Рейнсалу: мы должны сломить хребет российской экономики
"Цель внешней политики Эстонии, наша жизненно важная цель номер один, номер два, номер три, заключается в том, что Россия должна проиграть эту войну. Для этого России в войне с Украиной с помощью западного сообщества надо сломить хребет с точки зрения экономики и безопасности", - сказал Рейнсалу во вторник в передаче "Uudis+" на радиостанции Vikerraadio.
Министр напомнил, что нынешняя война началась с ультиматума президента России Владимира Путина, в котором он потребовал уступить Восточную Европу в сферу влияния России, от чего западные страны отказались.
"Это ценностный вопрос для нас, но это также жизненно важный, экзистенциальный интерес, интерес политики безопасности. Потому что мы являемся соседом смертельно опасного государства-хищника, которое также является ядерным государством, и если возникнет ситуация, когда у России появится возможность фактически менять границы государств силой оружия, и эта культура возобладает, то это, конечно, жизненно важный вопрос для нас, и этого нельзя допустить", - подчеркнул он.
Поэтому, по его словам, необходимо усилить разъяснительную работу, чтобы украинский вопрос не исчезал из поля зрения западной общественности и, по возможности, попытаться еще больше усилить давление на Россию.
"Самое главное сейчас, особенно в летней ситуации, когда в западных странах начнется общий августовский сезон отпусков, сильно и интенсивно поддерживать внимание к этим вопросам и предлагать решения для более сильных шагов", - сказал министр.
Комментируя недавнее заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в социальных сетях, в котором он исключил седьмой пакет санкций в отношении России и потребовал заключить мир в Украине, Рейнсалу ответил критикой в адрес Будапешта: "Во время этого кризиса невозможно говорить уклончиво, даже в дипломатическом межгосударственном контексте. И мой сигнал заключается в том, что такой ход мыслей не уместен. Мир наступит не тогда, когда война закончится, а когда войну закончат. А войну закончат тогда, когда экономический хребет России будет сломлен".
Рейнсалу подчеркнул, что, по его мнению, нынешних санкций в отношении России недостаточно, "потому что война продолжается, и люди в Украине умирают".
"Следовательно, если мыслить рационально, то и по гуманистическим соображениям, и в интересах национальных экономик, безопасности стран, не являющихся участниками войны в формальном смысле, разумно закончить войну, добиваться ее скорейшего прекращения, а для этого давление на Россию необходимо эскалировать в хорошем смысле", - сказал он.
Рейнсалу назвал второстепенным вопрос об оппозиции сексуальным меньшинствам, которым он привлек к себе внимание во время своего предыдущего срока полномочий: "У меня есть один ясный сигнал: [вопрос] внешней политики Эстонии номер один, номер два, номер три, номер сто в настоящее время - это вопрос поддержки Украины и поддержки поражения России. Победа Украины является для нас жизненно важным вопросом, и Министерство иностранных дел в те месяцы, когда я буду министром, сосредоточится на этом вопросе. Я не буду заниматься посторонними вопросами, и я рассматриваю этот круг вопросов как совершенно посторонний".
"Эстонские дипломаты, иностранные представительства Эстонии должны заниматься поддержкой Украины. Это задача, [выполнения] которой я, безусловно, буду ожидать и то, что до сих пор делали эстонские дипломаты. Какие-либо посторонние темы не актуальны", - добавил он.
На вопрос о политике в отношении Китая и о том, планирует ли Эстония официально выйти из формата сотрудничества "17+1" между Китаем и странами Восточной Европы, Рейнсалу ответил, что на данный момент у него нет комментариев по этому поводу. "Когда у меня будут какие-либо причины давать комментарии, я это сделаю", - пообещал он.
Отвечая на вопрос о стиле его работы на посту министра, Рейнсалу ответил, что стиль у каждого человека разный, и сам человек не может его изменить. "У каждого свой индивидуальный почерк в выражении своих мыслей, в своих подходах, в своих установках. "Я думаю, что я тот, кем я был раньше", - сказал он.