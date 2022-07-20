Россия увидела угрозу своей безопасности со стороны Фонда открытой Эстонии

По результатам изучения поступивших материалов Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Фонд открытой Эстонии" (Avatud Eesti Fond SA), говорится в заявлении российского ведомства.

По заверению прокуратуры РФ, деятельность фонда якобы представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

"Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации", - отмечается в заявлении.

"Такие решения всегда очень непонятные. Возможно, что это связано с тем, что мы годами организовываем в Кясму дискуссии "Голоса России". На деятельности нашего фонда это решение никак не скажется. Поэтому здесь особо и нечего комментировать", - сказала глава фонда Малл Хеллам в разговоре с rus.err.ee.

Фонд открытой Эстонии был создан в 1990 году при поддержке американского филантропа Джорджа Сороса.