Число российских туристов в Эстонии начало быстро расти после отмены ограничений

По сравнению с периодом до пандемии нынешний трафик на границе в Нарве довольно скромный. Если раньше здесь за полгода регистрировалось более двух миллионов пересечений границы, то в этом году почти в четыре раза меньше, сообщила 19 июля "Актуальная камера".

Благодаря отмене российских ограничений, в Эстонию прибывает больше российских туристов, но это увеличение все еще незначительно.

"До снятия ограничений среди [пересекающих границу] граждан России было около 150 туристов. На этих выходных их число увеличилось почти вдвое. Можно сказать, что каждый день в течение выходных 280 человек заявляли, что они туристы. По сравнению с периодом до пандемии объемы еще не восстановились, и у нас все еще достаточно ресурсов", - сказал начальник Нарвского пограничного перехода Марек Лийва.

Поскольку Эстония больше не выдает туристические визы жителям РФ, российские туристы пользуются ранее выданными и еще действующими визами. В Эстонию приезжают отдыхать и развлекаться.

"Мы любим путешествовать, смотреть разные страны и знакомиться с разными культурами. Завтра мы едем на концерт Rammstein в Таллинн, теперь это можно сделать легко. Мы очень любим Эстонию, мы туристы, погуляем, полюбуемся европейскими видами и поедим", - рассказали приехавшие из Санкт-Петербурга Виктория и Ксения.

С собой они купят товары, которые стали в России дефицитом. "Я собираюсь купить одежду для дочери, потому что у нас больше нет этих магазинов. И кошачий корм, он у нас тоже пропал, придется везти с собой", - рассказала Ксения.