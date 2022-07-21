Среди крупных диких животных лучше всего приспособился, конечно же, медведь, волков тоже достаточно, а после долгой паузы подает признаки оживления и популяция рысей.
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У рысей в наших лесах дела пошли лучше
У рысей в наших лесах дела пошли лучше
Медведей в лесах Эстонии 900-950. Их численность уже 15 лет растет, состояние их популяции очень хорошее. Всего медведиц с детенышами этого года насчитали 91, а в Ида-Вирумаа - 12 выводков. Новый рекорд установили медведицы с четырьмя медвежатами - их было 13 (годом раньше - десять).