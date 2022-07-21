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У рысей в наших лесах дела пошли лучше

Кюлли Крийс
, журналист
У рысей в наших лесах дела пошли лучше
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Ситуацию с рысями можно будет считать нормальной, если число выводков вырастет до восьмидесяти, но охоту разрешать и тогда нельзя.
Ситуацию с рысями можно будет считать нормальной, если число выводков вырастет до восьмидесяти, но охоту разрешать и тогда нельзя. Фото: Pixabay

Среди крупных диких животных лучше всего приспособился, конечно же, медведь, волков тоже достаточно, а после долгой паузы подает признаки оживления и популяция рысей.

Медведей в лесах Эстонии 900-950. Их численность уже 15 лет растет, состояние их популяции очень хорошее. Всего медведиц с детенышами этого года насчитали 91, а в Ида-Вирумаа - 12 выводков. Новый рекорд установили медведицы с четырьмя медвежатами - их было 13 (годом раньше - десять).

Хотя Ида-Вирумаа один из самых "населенных медведями" регионов, мишки в наших краях особого вреда не нанесли. В этом году они повредили четыре пасеки, годом ранее - пять. Может, причина и в том, что пасечников у нас не слишком много.

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