Число выявленных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 35%

С 11 по 17 июля в Эстонии были выявлены 1564 новых случая заражения. Это на 34,4% больше, чем неделей ранее, когда заболели 1163 человека, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за последнюю неделю увеличилась до 205 случаев на 100 000 человек.

За последние 14 дней заболеваемость увеличилась в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа и Валгамаа. Тенденция к снижению заболеваемости наблюдалась на Хийумаа, а также в Ярваском, Йыгеваском и Ляэнеском уездах.

По оценке чиновников департамента, по итогам этой недели можно ожидать более 1700 новых случаев заражения. Согласно прогнозу, число госпитализированных пациентов вновь превысит отметку в 100 человек.