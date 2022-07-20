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Число выявленных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 35%

Северное побережье
Число выявленных случаев заражения COVID-19 за последнюю неделю выросло на 35%
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Ida-Virumaa keskhaigla koroonaepideemia kõrghetkel. Illustrstiivne foto.
Ida-Virumaa keskhaigla koroonaepideemia kõrghetkel. Illustrstiivne foto. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло почти на 35% в недельном сравнении, пишет rus.err.ee.

С 11 по 17 июля в Эстонии были выявлены 1564 новых случая заражения. Это на 34,4% больше, чем неделей ранее, когда заболели 1163 человека, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за последнюю неделю увеличилась до 205 случаев на 100 000 человек.

За последние 14 дней заболеваемость увеличилась в Харьюмаа, Ида-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Тартумаа и Валгамаа. Тенденция к снижению заболеваемости наблюдалась на Хийумаа, а также в Ярваском, Йыгеваском и Ляэнеском уездах.

По оценке чиновников департамента, по итогам этой недели можно ожидать более 1700 новых случаев заражения. Согласно прогнозу, число госпитализированных пациентов вновь превысит отметку в 100 человек.

По состоянию на 18 июля, в больницах Эстонии с коронавирусом находились 99 пациентов. Из них 47 нуждались в стационарном лечении из-за тяжелого течения Covid-19.

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