Рекордсмен Йыхвиского стадиона стал чемпионом мира

Если 21 июня Чех в Йыхви отправил двухкилограммовый диск на расстояние 68,76 метра, то на чемпионате мира он улучшил этот результат на два с лишним метра - 71,13 метра. Это новый рекорд чемпионатов мира.

Тот факт, что бросок Чеха в Йыхви тоже был мирового уровня, подтверждается обстоятельством, что с таким результатом он занял бы третье место в одном из сильнейших соревнований по метанию диска всех времен.

Для 23-летнего Чеха, который с этого года тренируется под руководством эстонского олимпийского чемпиона и чемпиона мира Герда Кантера, золото чемпионата мира стало первой медалью во взрослом международном титульном соревновании. На Олимпийских играх в Токио он занял пятое место.

Новоиспеченный чемпион мира также связан с Йыхви через свою спутницу жизни, метательницу молота Анну Марию Орель, которая ходила здесь в детский сад и чьи бабушка и дедушка живут в Йыхви. Орель также свела Чеха с Кантером, после того как в прошлом году у Чеха возникли неразрешимые разногласия со словенскими тренерами и деятелями легкой атлетики.