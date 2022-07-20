Представитель музея о нарвском танке: по логике мэра Нарвы, Путину пора дать титул почетного гражданина

По словам Тяхисте, он уже получил несколько ответов на свой запрос. Одна транспортно-логистическая компания предлагает организовать погрузку и транспортировку танка на Хийумаа за свой счет.

«Госпожа Райк, вероятно, находится в неудобном положении, но если она представляет интересы большинства жителей Нарвы, то она должна заниматься восстановлением вещания российских телеканалов, поддержанием деятельности на 9 мая и «Бессмертного полка» или даже присвоением Путину звания почетного гражданина Нарвы. Все это по-прежнему в интересах большинства жителей Нарвы», — сказал Тяхисте.

Среди прочего, Райк сказала вчера Postimees: «Я давно на все ответила, мне нечего добавить. Я не хочу активно участвовать в этой дискуссии. Свою позицию высказала местная власть. Если у государства другая точка зрения, я прошу государство действовать. Мы выразили точку зрения наших людей, и представление точки зрения своих людей, на мой взгляд, является задачей местного самоуправления».