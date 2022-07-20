Представитель музея о нарвском танке: по логике мэра Нарвы, Путину пора дать титул почетного гражданина

Вчера Postimees писал, что мэр Нарвы Катри Райк не желает передавать нарвский танк-памятник в Военный музей Хийумаа, подавший соответствующий запрос. Член правления музея Айн Тяхисте ожидает от государства более активных действий, пишет rus.postimees.ee
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По словам Тяхисте, он уже получил несколько ответов на свой запрос. Одна транспортно-логистическая компания предлагает организовать погрузку и транспортировку танка на Хийумаа за свой счет.
«Госпожа Райк, вероятно, находится в неудобном положении, но если она представляет интересы большинства жителей Нарвы, то она должна заниматься восстановлением вещания российских телеканалов, поддержанием деятельности на 9 мая и «Бессмертного полка» или даже присвоением Путину звания почетного гражданина Нарвы. Все это по-прежнему в интересах большинства жителей Нарвы», — сказал Тяхисте.
Среди прочего, Райк сказала вчера Postimees: «Я давно на все ответила, мне нечего добавить. Я не хочу активно участвовать в этой дискуссии. Свою позицию высказала местная власть. Если у государства другая точка зрения, я прошу государство действовать. Мы выразили точку зрения наших людей, и представление точки зрения своих людей, на мой взгляд, является задачей местного самоуправления».
Подобно тому, как мэр Райк ожидает, что государство будет действовать, Тяхисте также раскритиковал правительство. «Государство у нас на всякий случай молчит. Мне кажется, что на государственном уровне не хватает принятия решений. В Латвии, например, соответствующее решение принято на национальном уровне».