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Представитель музея о нарвском танке: по логике мэра Нарвы, Путину пора дать титул почетного гражданина

Северное побережье
Представитель музея о нарвском танке: по логике мэра Нарвы, Путину пора дать титул почетного гражданина
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Вчера Postimees писал, что мэр Нарвы Катри Райк не желает передавать нарвский танк-памятник в Военный музей Хийумаа, подавший соответствующий запрос. Член правления музея Айн Тяхисте ожидает от государства более активных действий, пишет rus.postimees.ee

По словам Тяхисте, он уже получил несколько ответов на свой запрос. Одна транспортно-логистическая компания предлагает организовать погрузку и транспортировку танка на Хийумаа за свой счет.

«Госпожа Райк, вероятно, находится в неудобном положении, но если она представляет интересы большинства жителей Нарвы, то она должна заниматься восстановлением вещания российских телеканалов, поддержанием деятельности на 9 мая и «Бессмертного полка» или даже присвоением Путину звания почетного гражданина Нарвы. Все это по-прежнему в интересах большинства жителей Нарвы», — сказал Тяхисте.

Среди прочего, Райк сказала вчера Postimees: «Я давно на все ответила, мне нечего добавить. Я не хочу активно участвовать в этой дискуссии. Свою позицию высказала местная власть. Если у государства другая точка зрения, я прошу государство действовать. Мы выразили точку зрения наших людей, и представление точки зрения своих людей, на мой взгляд, является задачей местного самоуправления».

Подобно тому, как мэр Райк ожидает, что государство будет действовать, Тяхисте также раскритиковал правительство. «Государство у нас на всякий случай молчит. Мне кажется, что на государственном уровне не хватает принятия решений. В Латвии, например, соответствующее решение принято на национальном уровне».

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