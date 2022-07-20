В четверг на Йыхвиском стадионе выяснится, кто сильнее в молодежной легкой атлетике в Балтии - Эстония, Латвия или Литва?
В Йыхви определят лучших в Балтии молодых легкоатлетов
Спортсмены в возрасте до 16 лет из молодежных сборных трех стран будут состязаться в двадцати видах спорта. Каждое государство в каждом виде может выставить двух своих участников, а итоговый результат будет определен при сложении баллов.
Всего в плотной программе соревнований (проходит один день) выступят свыше 150 юных легкоатлетов.
В молодежной сборной Эстонии U16 право участия в состязаниях завоевали и несколько юных легкоатлетов из Ида-Вирумаа. Например, в тройном прыжке Эстонию представит Андрей Малиновский из силламяэского "Калева", а в метании молота - Максим Большаков из клуба "Narvic". Парни и девушки из Ида-Вирумаа выступают за Эстонию на дистанции спортивной ходьбы.
Короткая церемония открытия первенства Балтии начнется в 12.00, а завершится спортивная программа в 17.00.
Директор состязаний Виктор Предбанников, тренер по легкой атлетике из Йыхви, сказал, что легкоатлетические состязания, проходящие в условиях такой плотной по времени программы, - это отличная проба сил и для местного спортивного актива, и для судей.