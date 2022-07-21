ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему в Финляндии и Литве строительство ветропарков идет у вас быстрее, чем в Эстонии?

- Различие действительно большое. Если в Пуртсе установят пять ветроустановок общей мощностью 21 мегаватт, то в Финляндии в прошлом году на рынок добавилась тысяча мегаватт ветровой энергии, и это движется такими же темпами. В Литве ежегодно добавляются сотни мегаватт.

Я думаю, это потому, что страны четко заявили, что они планируют делать, и они видят, что сухопутный ветер сейчас является самым дешевым способом производства электроэнергии. Это также поддерживается. Я не имею в виду субсидии. Но, например, процессы производства по планировкам происходят быстрее. У нас строительство одного ветропарка с нуля до готовности занимает не менее пяти лет. Это явно слишком долго. Из этого времени непосредственно строительство длится лишь полтора года.