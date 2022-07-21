В конце прошлой недели около корпуса Ида-Вируской центральной больницы установили новую скульптуру, которая может стать еще одним знаковым местом на карте Кохтла-Ярве.
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Ида-Вируская центральная больница получила сверкающее сердце
Ида-Вируская центральная больница получила сверкающее сердце
Новая скульптура появилась около больницы на прошлой неделе и привлекла внимание прохожих. Хотя она находится не у главного входа, движение там довольно активное. По словам сотрудников больницы, они видели, как люди здесь фотографируются - значит пришлось по душе.