Ида-Вируская центральная больница получила сверкающее сердце

Новая скульптура появилась около больницы на прошлой неделе и привлекла внимание прохожих. Хотя она находится не у главного входа, движение там довольно активное. По словам сотрудников больницы, они видели, как люди здесь фотографируются - значит пришлось по душе.

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что новинка должна была появиться еще в прошлом году - после того как было завершено строительство М-корпуса и пристройки G-корпуса, но так как уже наступило холодное время года и невозможно было построить фундамент, работы отложили на лето.