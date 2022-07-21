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Ида-Вируская центральная больница получила сверкающее сердце

Ирина Кивисельг
, журналист
Ида-Вируская центральная больница получила сверкающее сердце
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Такое большое и крепкое сердце теперь украшает больничный двор, а станет ли новая скульптура знаковой - покажет время.
Такое большое и крепкое сердце теперь украшает больничный двор, а станет ли новая скульптура знаковой - покажет время. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В конце прошлой недели около корпуса Ида-Вируской центральной больницы установили новую скульптуру, которая может стать еще одним знаковым местом на карте Кохтла-Ярве.

Новая скульптура появилась около больницы на прошлой неделе и привлекла внимание прохожих. Хотя она находится не у главного входа, движение там довольно активное. По словам сотрудников больницы, они видели, как люди здесь фотографируются - значит пришлось по душе.

Председатель правления Ида-Вируской центральной больницы Тармо Тохвер сказал, что новинка должна была появиться еще в прошлом году - после того как было завершено строительство М-корпуса и пристройки G-корпуса, но так как уже наступило холодное время года и невозможно было построить фундамент, работы отложили на лето.

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