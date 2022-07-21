На 13-м Концерте у маяка в субботу в Раннапунгерья песни из золотого фонда Рейна Раннапа прозвучат в обработке Маарьи, Карл-Эрик Таукар для исполнения своих хитов последних десяти лет позовет на помощь "бригаду трубачей".
13-Й КОНЦЕРТ У МАЯКА ⟩ Маарья придаст новый блеск "золоту" Раннапа, Таукар выступит с трубачами
Маэстро Рейн Раннап, который выйдет на сцену вместе с Маарьей, вновь сделал новые обработки для таких хитов, как "Nii vaikseks kõik on jäänud", "Raagus sõnad", "Vana vaksal", "Rahu", "Eesti muld ja Eesti süda", "Keegi tulla võib", чтобы они снова звучали свежо и по-новому.
Если два года назад песни Раннапа в том же месте, которое он сам называл Раннап-Унгерья, Отт Лепланд исполнял в стиле рок, то для Маарьи он сделал их аранжировку в более спокойном и медленном темпе. Скорее, на них повлияло звучание джаза 60-х. Он пообещал, что настроение этих песен будет более тихим и интровертным, с более медленным темпом, чем обычно в этих песнях.
Десять лет назад невероятно успешная певческая карьера Карла-Эрика Таукара началась с телешоу "Эстония ищет суперзвезду". В Раннапунгерья красок, энергии и мощи его самым большим хитам, таким как "Segased lood", "Seitsme tuule pulu" и "Vastupandamatu", а также его новым песням придадут медные духовые инструменты.
Главный козырь Таукара как артиста - это его настоящее присутствие на сцене, что сделало его кумиром для молодежи и привлекательным для зрелой публики.
На нынешнем Концерте у маяка также выступит со своей группой Анна Канеэлина, получившая в 2020 году четыре эстонских музыкальных премии. "Сценическое выступление певицы словно переносит нас в сказочный мир. Вместе с музыкантами, которые являются близкими друзьями, соавторами этих музыкальных звуковых ландшафтов и паттернов, на сцене создается особая атмосфера, как в звуковом, так и в визуальном плане", говорится в презентации ее выступления.
Для любителей классического джаза изюминкой будет трубач, аранжировщик и композитор уроженец Лос-Анджелеса Джейсон Хантер, который уже десять лет живет и работает в Эстонии. В концерте также примет участие его спутница жизни, певица София Рубина, и вместе они придадут наследию Луи Армстронга такую энергию, что это вызовет восхищение даже у тех, кто еще не считает джаз своей любимой музыкой. Обязательно прозвучат "What A Wonderful World" и "Hello Dolly".
На Концерте у маяка актер Тынис Нийнеметс также представит стендап-программу о своей жизни, семье и работе. Юные вокалисты любимой в Эстонии тартуской вокальной студии "Laulupesa", выпустившей четыре альбома, исполнят произведения своего руководителя Айри Лийва.
Концерт у маяка организуют уроженец Ида-Вирумаа актер Гуйдо Кангур и его семья. По словам его супруги Пилле Лукин-Кангур, они стараются приглашать на фестиваль музыкантов, которые им самим нравятся.
Предыдущие годы показали, что слушателям это тоже нравится и их вкусу можно доверять. Так Концерт у маяка стал одним из летних фестивалей с самой приятной атмосферой в Ида-Вирумаа, который обзавелся постоянной публикой.