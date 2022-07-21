13-Й КОНЦЕРТ У МАЯКА ⟩ Маарья придаст новый блеск "золоту" Раннапа, Таукар выступит с трубачами

Маэстро Рейн Раннап, который выйдет на сцену вместе с Маарьей, вновь сделал новые обработки для таких хитов, как "Nii vaikseks kõik on jäänud", "Raagus sõnad", "Vana vaksal", "Rahu", "Eesti muld ja Eesti süda", "Keegi tulla võib", чтобы они снова звучали свежо и по-новому.

Если два года назад песни Раннапа в том же месте, которое он сам называл Раннап-Унгерья, Отт Лепланд исполнял в стиле рок, то для Маарьи он сделал их аранжировку в более спокойном и медленном темпе. Скорее, на них повлияло звучание джаза 60-х. Он пообещал, что настроение этих песен будет более тихим и интровертным, с более медленным темпом, чем обычно в этих песнях.

Десять лет назад невероятно успешная певческая карьера Карла-Эрика Таукара началась с телешоу "Эстония ищет суперзвезду". В Раннапунгерья красок, энергии и мощи его самым большим хитам, таким как "Segased lood", "Seitsme tuule pulu" и "Vastupandamatu", а также его новым песням придадут медные духовые инструменты.

Главный козырь Таукара как артиста - это его настоящее присутствие на сцене, что сделало его кумиром для молодежи и привлекательным для зрелой публики.