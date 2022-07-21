Чт, 21.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing

ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крах фантомной энергии

Северное побережье
Крах фантомной энергии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нет никаких признаков того, что цена на электроэнергию, которая зимой была дорогая, скоро начнет дешеветь. Так что либо придется платить больше, либо сократить потребление. В какой-то мере может помочь и замена лампочки на более экономичную.
Нет никаких признаков того, что цена на электроэнергию, которая зимой была дорогая, скоро начнет дешеветь. Так что либо придется платить больше, либо сократить потребление. В какой-то мере может помочь и замена лампочки на более экономичную. Фото: Toomas Huik

Нападение России на Украину и последовавшие за этим санкции нанесли дополнительный удар по энергетической политике Европы последних лет, политике, которая и раньше вела в тупик.

Мышление и отношение, что, мол, откажемся от твердого топлива, от ядерной энергетики, будем бороться против парков ветряков рядом с нашим жилищем и в то же время расширим использование электромобилей и прочее - все это не могло не привести к другому результату - дефициту энергии и невиданным ценам на электричество.

Распутывание этих узлов теперь занятие и болезненное, и противное. Политики изобретают системы поддержки как для частных потребителей, так и для предприятий, чтобы как-то уберечься от экономического краха. В качестве отчаянной меры пытаются возродить угольные станции и продлить их деятельность.

Здесь, в Ида-Вирумаа, "Eesti Energia" набирает на работу в шахтах и на электростанциях сотни людей, а еще несколько лет назад тысячи людей были лишены рабочих мест. Дорогое электричество позволяет это делать, но в то же время местный спа-отель сообщает, что необходимо сократить 150 работников, так как счета за электричество взлетели до потолка и стали невозможными для оплаты.

Это ведь не бог весть какое великое научное открытие, что от старой энергетики нельзя отказываться раньше, чем будут созданы возможности для создания дешевой возобновляемой энергии. Пришлось испытать, удастся ли получить фантомную энергию. Не удалось.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх