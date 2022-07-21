Нападение России на Украину и последовавшие за этим санкции нанесли дополнительный удар по энергетической политике Европы последних лет, политике, которая и раньше вела в тупик.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крах фантомной энергии
Мышление и отношение, что, мол, откажемся от твердого топлива, от ядерной энергетики, будем бороться против парков ветряков рядом с нашим жилищем и в то же время расширим использование электромобилей и прочее - все это не могло не привести к другому результату - дефициту энергии и невиданным ценам на электричество.
Распутывание этих узлов теперь занятие и болезненное, и противное. Политики изобретают системы поддержки как для частных потребителей, так и для предприятий, чтобы как-то уберечься от экономического краха. В качестве отчаянной меры пытаются возродить угольные станции и продлить их деятельность.
Здесь, в Ида-Вирумаа, "Eesti Energia" набирает на работу в шахтах и на электростанциях сотни людей, а еще несколько лет назад тысячи людей были лишены рабочих мест. Дорогое электричество позволяет это делать, но в то же время местный спа-отель сообщает, что необходимо сократить 150 работников, так как счета за электричество взлетели до потолка и стали невозможными для оплаты.
Это ведь не бог весть какое великое научное открытие, что от старой энергетики нельзя отказываться раньше, чем будут созданы возможности для создания дешевой возобновляемой энергии. Пришлось испытать, удастся ли получить фантомную энергию. Не удалось.