ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Крах фантомной энергии

Мышление и отношение, что, мол, откажемся от твердого топлива, от ядерной энергетики, будем бороться против парков ветряков рядом с нашим жилищем и в то же время расширим использование электромобилей и прочее - все это не могло не привести к другому результату - дефициту энергии и невиданным ценам на электричество.

Распутывание этих узлов теперь занятие и болезненное, и противное. Политики изобретают системы поддержки как для частных потребителей, так и для предприятий, чтобы как-то уберечься от экономического краха. В качестве отчаянной меры пытаются возродить угольные станции и продлить их деятельность.

Здесь, в Ида-Вирумаа, "Eesti Energia" набирает на работу в шахтах и на электростанциях сотни людей, а еще несколько лет назад тысячи людей были лишены рабочих мест. Дорогое электричество позволяет это делать, но в то же время местный спа-отель сообщает, что необходимо сократить 150 работников, так как счета за электричество взлетели до потолка и стали невозможными для оплаты.