ВВС к юбилею получили нового командующего

В своём выступлении на параде бригадный генерал Сирк напомнил о наиболее важных учениях и задачах для ВВС за последние годы и поблагодарил весь личный состав за работу. Новый командующий ВВС полковник Тоомас Суси до назначения на пост командующего ВВС ра командовал обеспечением, а также занимал должность командира оперативно-учебного отдела штаба ВВС, как начальник штаба авиабазы ​​и в должности старшего штабного офицера штаба объединённого командования НАТО.

Он окончил Эстонскую национальную академию обороны, прошёл военную подготовку офицеров II и III уровней в Университете ВВС США (Air Force University) и с 1994 года служил в силах обороны.