Сегодня ВВС Эстонии отметили 103-летие ВВС торжественной линейкой на авиабазе Эмари, где отличившимся военнослужащим были вручены поощрения, а командующий ВВС бригадный генерал Рауно Сирк передал командование ВВС полковнику Тоомасу Суси, сообщает пресс-служба Генштаба Сил оборыны.
ВВС к юбилею получили нового командующего
В своём выступлении на параде бригадный генерал Сирк напомнил о наиболее важных учениях и задачах для ВВС за последние годы и поблагодарил весь личный состав за работу. Новый командующий ВВС полковник Тоомас Суси до назначения на пост командующего ВВС ра командовал обеспечением, а также занимал должность командира оперативно-учебного отдела штаба ВВС, как начальник штаба авиабазы и в должности старшего штабного офицера штаба объединённого командования НАТО.
Он окончил Эстонскую национальную академию обороны, прошёл военную подготовку офицеров II и III уровней в Университете ВВС США (Air Force University) и с 1994 года служил в силах обороны.
Эстонские ВВС были созданы 21 ноября 1918 года - всего за неделю до Освободительной войны, но по соглашению годовщина ВВС отмечается ежегодно 20-го июля, в первую очередь из-за лётной погоды. Эстонские ВВС контролируют воздушное пространство страны и обеспечивают противовоздушную оборону стратегических объектов. Приоритетом ВВС является воздушное наблюдение и поддержка принимающей страны, ВВС несут ответственность за все воздушные операции в Эстонии.