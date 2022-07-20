Цены в ресторанах, отелях и спа вырастут на 20%

"Я думаю, что рост будет 20% обязательно, потому что у нас инфляция и выросли цены на энергию", - сказал председатель правления Союза отелей и ресторанов Эстонии Айн Кяпп в программе "Просто лето" на Радио 4.

Он добавил, что цены не могут повыситься больше, чем выдержит рынок.

В настоящее время оборот отелей и спа на 30% ниже, чем был в 2019 году, но расходы повысились - это является еще одним основанием для поднятия цен. Тяжелее всего приходится бизнесу, который был связан с российскими туристами. Но за последние два года им на смену пришли местные туристы, и снова могут приехать на отдых жители соседних стран Евросоюза.

"Рынок довольно хороший. Люди хотят путешествовать, особенно бизнес-клиенты. У нас высокий уровень обслуживания, и я думаю, что мы сможем восстановить допандемийный уровень", - сказал Айн Кяпп.