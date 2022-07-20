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Творчество эстонского музыканта и художника Лесли Лааснера отправят на Луну

Северное побережье
Творчество эстонского музыканта и художника Лесли Лааснера отправят на Луну
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Фото: Elu24

Эстонского художника и музыканта Лесли Лааснера (Leslie De Bass) пригласили принять участие в международном проекте The Lunar Codex, в рамках которого на Луну отправят капсулы времени с творчеством художников и исполнителей разных стран, rus.err.ee.

В проекте принимает участие 116 стран. Творчество Лааснера будет доставлено ​​на южный полюс Луны мобильным роботом НАСА Viper Rover в ноябре 2023 года.

"По сути мы имеем дело с так называемой бутылочной почтой, капсулой времени для исследователей будущего. В капсулах будет увековечено мышление современных творческих людей, и я считаю, что это космически крутая идея! Я особенно счастлив, что это происходит в то время, когда были получены изображения с космического телескопа Джеймс Уэбб. В детстве я мечтал стать космонавтом, поэтому хочу подчеркнуть: никогда не переставайте мечтать", - прокомментировал новость Лааснер.

Для проекта было выбрано пять работ Лааснера: картина, короткометражный фильм Kevin, Ei!" и четыре песни: "Pisar", "Dressibluus", "Kõlarid" и "Find What You Love And Let It Kill You".

"Идея этого проекта заключается в том, чтобы люди, которые вскроют эти капсулы времени в будущем, увидели мир, где, несмотря на войны, пандемии и проблемы, люди смогли создать что-то красивое и хорошее", - прокомментировал создатель и куратор проекта Самуэль Пералта.

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