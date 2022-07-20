Творчество эстонского музыканта и художника Лесли Лааснера отправят на Луну

"По сути мы имеем дело с так называемой бутылочной почтой, капсулой времени для исследователей будущего. В капсулах будет увековечено мышление современных творческих людей, и я считаю, что это космически крутая идея! Я особенно счастлив, что это происходит в то время, когда были получены изображения с космического телескопа Джеймс Уэбб. В детстве я мечтал стать космонавтом, поэтому хочу подчеркнуть: никогда не переставайте мечтать", - прокомментировал новость Лааснер.