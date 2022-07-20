Причал для плавучего СПГ-терминала будет готов к концу ноября

Та часть строительства, за которую отвечает Elering, поделена на четыре основных этапа, передает "Актуальная камера".

"Наклонно-направленное бурение важно потому, что дает возможность избежать разрушения этих заповедных мест, и их не придется раскапывать", – объяснил представитель компании Elering Прийт Хейнла, почему было решено прибегнуть именно к подобной современной технологии строительства газопроводов.

Он также отметил, что в наличии у компании Elering имеются еще не все строительные материалы, но главное, что труба пришла вовремя.

"Кроме того, у фирмы Elering всегда есть аварийный резерв для продолжения работ, если что-то случится с газопроводом. Что касается других материалов, мы смогли связаться с поставщиками по всему миру, найти нужные материалы и заключить контракты на поставку, чтобы все пришло вовремя. В мире понимают важность этого проекта. У нас часто бывали случаи, когда поставщики понимали важность проекта и поэтому либо мы добивались более быстрых сроков поставки, либо нам предлагали какие-то другие условия", – отметил Хейнла.

По словам члена правления Alexela Марти Хяэля, их часть работы – строительство причала для плавучего СПГ-терминала – идет по плану и бетонные работы уже начались.

"Со своей стороны, мы убеждены, что справимся со своей задачей и причал для плавучего терминала будет готов к концу ноября, но, как известно, задача разделена между несколькими сторонами, и чтобы газ пошел следующей зимой, необходимо, чтобы все участники проекта справились со своей задачей", – сказал член правления Alexela Марти Хяэель.