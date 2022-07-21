Даже если за неделю до поездки за границу человек обнаружит, что срок действия его паспорта истек, он все равно успеет получить новый проездной документ, пишет rus.err.ee.
Полиция: новый паспорт можно оформить за пару дней
Об этом сообщила в четверг начальник службы выдачи удостоверений личности Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Марит Абрам в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.
"Если вы обнаружите, что срок действия вашего документа истек только в пункте пересечения границы, то дело плохо. Но если вы обратите на это внимание за неделю до поездки, то ничего не потеряно. Нужно быстро направиться в зал обслуживания PPA, сфотографироваться в цифровом киоске, предоставить отпечатки пальцев и образец подписи и подать заявление на получение документа. Желательно на паспорт, потому что в срочном порядке паспорт выдается в течение двух рабочих дней", - сказала Абрам.
Она пояснила, что заявление лучше подать в бюро обслуживания, потому что человеку может понадобиться обновить отпечатки пальцев, а это можно сделать только в бюро обслуживания. Кроме того, фото на документы надежнее делать в цифровом киоске, а не самостоятельно.
"Если речь идет о заявлении на получение паспорта в срочном порядке, и человеку действительно нужен документ очень быстро, я бы не рекомендовала рисковать тем, что человек сделает фотографию дома, но она не подойдет, и тогда чиновник напишет письмо с просьбой сделать новую фотографию. А на это уйдет драгоценное время", - отметила Абрам.
Отпечатки пальцев необходимо обновлять каждые шесть лет. Их действительность можно проверить на портале самообслуживания PPA.
По словам Абрам, летом в бюро обслуживания PPA обычно больше посетителей, потому что люди находятся в отпуске и используют это время для оформления документов. Кроме того, летом чаще отправляются в иностранные поездки.
"Но в то же время нельзя сказать, что наши очереди неразумно длинные - среднее время ожидания составляет около 30 минут. Его можно, разумеется, сократить, если забронировать конкретное время приема", - добавила она.
Использование цифрового киоска в бюро обслуживания также происходит очень быстро: людям не приходится долго стоять в очереди, и в обоих бюро обслуживания в Таллинне есть несколько цифровых киосков.
Абрам отметила, что за два месяца до истечения срока действия документа PPA присылает соответствующее напоминание; именно тогда наступает подходящее время, чтобы подать заявление на получение новых документов.
Она также порекомендовала проверять условия въезда в другие страны на сайте Министерства иностранных дел. В частности, некоторые страны требуют, чтобы паспорт въезжающего в страну иностранца действовал как минимум шесть месяцев с даты въезда.