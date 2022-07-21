Полиция: новый паспорт можно оформить за пару дней

Об этом сообщила в четверг начальник службы выдачи удостоверений личности Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Марит Абрам в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

"Если вы обнаружите, что срок действия вашего документа истек только в пункте пересечения границы, то дело плохо. Но если вы обратите на это внимание за неделю до поездки, то ничего не потеряно. Нужно быстро направиться в зал обслуживания PPA, сфотографироваться в цифровом киоске, предоставить отпечатки пальцев и образец подписи и подать заявление на получение документа. Желательно на паспорт, потому что в срочном порядке паспорт выдается в течение двух рабочих дней", - сказала Абрам.

Она пояснила, что заявление лучше подать в бюро обслуживания, потому что человеку может понадобиться обновить отпечатки пальцев, а это можно сделать только в бюро обслуживания. Кроме того, фото на документы надежнее делать в цифровом киоске, а не самостоятельно.

"Если речь идет о заявлении на получение паспорта в срочном порядке, и человеку действительно нужен документ очень быстро, я бы не рекомендовала рисковать тем, что человек сделает фотографию дома, но она не подойдет, и тогда чиновник напишет письмо с просьбой сделать новую фотографию. А на это уйдет драгоценное время", - отметила Абрам.

Отпечатки пальцев необходимо обновлять каждые шесть лет. Их действительность можно проверить на портале самообслуживания PPA.