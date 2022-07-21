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Полиция: новый паспорт можно оформить за пару дней

Эрик Гамзеев Северное побережье
Полиция: новый паспорт можно оформить за пару дней
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Väino Laisaar uhkelt Eesti passiga Kesk-Aasia reisil Kõrgõzstanis piiri ületusel.
Väino Laisaar uhkelt Eesti passiga Kesk-Aasia reisil Kõrgõzstanis piiri ületusel. Фото: Heiki Hint

Даже если за неделю до поездки за границу человек обнаружит, что срок действия его паспорта истек, он все равно успеет получить новый проездной документ, пишет rus.err.ee.

Об этом сообщила в четверг начальник службы выдачи удостоверений личности Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Марит Абрам в утреннем эфире радиостанции Vikerraadio.

"Если вы обнаружите, что срок действия вашего документа истек только в пункте пересечения границы, то дело плохо. Но если вы обратите на это внимание за неделю до поездки, то ничего не потеряно. Нужно быстро направиться в зал обслуживания PPA, сфотографироваться в цифровом киоске, предоставить отпечатки пальцев и образец подписи и подать заявление на получение документа. Желательно на паспорт, потому что в срочном порядке паспорт выдается в течение двух рабочих дней", - сказала Абрам.

Она пояснила, что заявление лучше подать в бюро обслуживания, потому что человеку может понадобиться обновить отпечатки пальцев, а это можно сделать только в бюро обслуживания. Кроме того, фото на документы надежнее делать в цифровом киоске, а не самостоятельно.

"Если речь идет о заявлении на получение паспорта в срочном порядке, и человеку действительно нужен документ очень быстро, я бы не рекомендовала рисковать тем, что человек сделает фотографию дома, но она не подойдет, и тогда чиновник напишет письмо с просьбой сделать новую фотографию. А на это уйдет драгоценное время", - отметила Абрам.

Отпечатки пальцев необходимо обновлять каждые шесть лет. Их действительность можно проверить на портале самообслуживания PPA.

По словам Абрам, летом в бюро обслуживания PPA обычно больше посетителей, потому что люди находятся в отпуске и используют это время для оформления документов. Кроме того, летом чаще отправляются в иностранные поездки.

"Но в то же время нельзя сказать, что наши очереди неразумно длинные - среднее время ожидания составляет около 30 минут. Его можно, разумеется, сократить, если забронировать конкретное время приема", - добавила она.

Использование цифрового киоска в бюро обслуживания также происходит очень быстро: людям не приходится долго стоять в очереди, и в обоих бюро обслуживания в Таллинне есть несколько цифровых киосков.

Абрам отметила, что за два месяца до истечения срока действия документа PPA присылает соответствующее напоминание; именно тогда наступает подходящее время, чтобы подать заявление на получение новых документов.

Она также порекомендовала проверять условия въезда в другие страны на сайте Министерства иностранных дел. В частности, некоторые страны требуют, чтобы паспорт въезжающего в страну иностранца действовал как минимум шесть месяцев с даты въезда.

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