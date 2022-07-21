Новый парк в Нарве хотят назвать в честь накситраллей

Весной нарвские власти объявили конкурс на лучшее название для нового городского парка. Всего поступило 173 предложения, из которых 53 вышли в финальный раунд и были вынесены на народное голосование. По итогам голосования наибольшей поддержкой заручился вариант названия "парк Накситраллей".

Несмотря на то, что голосование завершилось еще 18 июня, его итоги до сих пор не утверждены. Накануне городская комиссия Нарвы обратилась к Объединению авторов Эстонии с просьбой сообщить, не защищено ли название "Накситралли" авторским правом, и если да, то на каких условиях оно может быть использовано.

"Если таких ограничений нет, мы просим разрешения назвать парк, который будет создан городом Нарва, парком Накситралли", - написала председатель комиссии по топонимам Кайе Энно.