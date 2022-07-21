В Раквере перезахоронили останки эксгумированных из братской могилы

Останки, помещенные в четыре гроба, были погребены на городском кладбище Раквере возле часовни, где и ранее были захоронения советских воинов, погибших на войне. На церемонию также пришли около двадцати горожан, в основном русскоязычных, которые возложили цветы и зажгли свечи на могилах. Свечу поставил и чиновник городской управы Раквере, а представитель Военного музея возложил венок.

Служба прошла в торжественной и мирной обстановке. Небольшое волнение вызвал лишь опоздавший господин в черном костюме, по слухам, он был представителем российского посольства. Мужчина пожал руку спикеру общества ветеранов войны Раквере Георгию Косюку, но больше ни с кем в разговор не вступал.

Кто-то из присутствующих перевязал свой букет георгиевской лентой.

Жительница Раквере Валентина Гвоздева, ухаживающая за воинскими могилами, была тронута церемонией до слез. «Благодарю руководство города, все было так красиво и душевно», – сказала она в небольшой благодарственной речи.

Гвоздева сказала Virumaa Teataja: «Я благодарна и спокойна. Начало всего этого (вскрытие братской могилы 13 июля – прим. ред.) было спонтанным, и мы не знали, что будет происходить, однако все прошло очень хорошо и красиво».