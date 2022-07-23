Сб, 23.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

С флангов Нарву защищают таллиннские парни

Маттиас Синимяэ
, журналист
С флангов Нарву защищают таллиннские парни
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мартин Кяос на площадке стойкий боец, который не только помогает держать оборону нарвского "Транса", но и сам с флангов начинает острые атаки.
Мартин Кяос на площадке стойкий боец, который не только помогает держать оборону нарвского "Транса", но и сам с флангов начинает острые атаки. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Еще несколько лет назад как Кевин Алоэ, так и Мартин Кяос входили в составы ведущих футбольных клубов Эстонии. В этом году перед крайними защитниками стоит задача сделать так, чтобы линию ворот нарвского "Транса", являющегося флагманом футбола Ида-Вирумаа, мяч пересекал как можно реже.

- Какими были ваши эмоции, когда первый раз услышали об интересе, проявленном к вам со стороны нарвского "Транса"?

Кевин Алоэ, дважды становившийся чемпионом Эстонии в составе "Флоры", поможет "Трансу" стать одним из лучших в лиге мастеров в этом году.
Кевин Алоэ, дважды становившийся чемпионом Эстонии в составе "Флоры", поможет "Трансу" стать одним из лучших в лиге мастеров в этом году. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх