С флангов Нарву защищают таллиннские парни

Мартин Кяос на площадке стойкий боец, который не только помогает держать оборону нарвского "Транса", но и сам с флангов начинает острые атаки.

Еще несколько лет назад как Кевин Алоэ, так и Мартин Кяос входили в составы ведущих футбольных клубов Эстонии. В этом году перед крайними защитниками стоит задача сделать так, чтобы линию ворот нарвского "Транса", являющегося флагманом футбола Ида-Вирумаа, мяч пересекал как можно реже.