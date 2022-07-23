Еще несколько лет назад как Кевин Алоэ, так и Мартин Кяос входили в составы ведущих футбольных клубов Эстонии. В этом году перед крайними защитниками стоит задача сделать так, чтобы линию ворот нарвского "Транса", являющегося флагманом футбола Ида-Вирумаа, мяч пересекал как можно реже.
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С флангов Нарву защищают таллиннские парни
С флангов Нарву защищают таллиннские парни
- Какими были ваши эмоции, когда первый раз услышали об интересе, проявленном к вам со стороны нарвского "Транса"?
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