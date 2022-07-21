Раллийная команда Hyundai накануне очередного, стартующего через две недели этапа чемпионата мира, проводит на этой неделе тестовые заезды в Финляндии. Отть Тянак и Мартин Ярвеоя прибыли в среду в Ямся особенно стильно – из Эстонии они вылетели на место заездов на вертолете. Финский портал ralli.fi написал, что даже Тьерри Невилл приехал посмотреть на то, с каким шиком прилетел чемпион 2019 года на гонки, пишет rus.postimees.ee.
Отть Тянак с шиком прибыл в Финляндию на тестовые заезды. На его прибытие приехал посмотреть даже Невилл
Раллийная команда Hyundai накануне очередного, стартующего через две недели этапа чемпионата мира, проводит на этой неделе тестовые заезды в Финляндии. Отть Тянак и Мартин Ярвеоя прибыли в среду в Ямся особенно стильно – из Эстонии они вылетели на место заездов на вертолете. Финский портал ralli.fi написал, что даже Тьерри Невилл приехал посмотреть на то, с каким шиком прилетел чемпион 2019 года на гонки.
Невилл пробовал Hyundai i20 Rally1 во вторник и среду утром. Позже приехали Тянак и Ярвеоя, которые прокатились в среду вечером. Сегодня тесты продолжаются.
Портал также отмечает, что перелет из Эстонии в Финляндию – удовольствие недешевое, но это самый быстрый способ добраться до соседа. На видео заметно, что вертолет промаркирован ES-HOG – это номер вертолета Олега Гросся.
Финский этап чемпионата мира пройдет с 4 по 7 августа.