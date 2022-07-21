План одной группы нарвитян отметить в следующий вторник "освобождение" Нарвы сам по себе не представляет угрозы для безопасности Эстонии, но оказывает медвежью услугу самому городу Нарва.
Эрик Гамзеев: Переезд в Ида-Вирумаа - патриотичный поступок
Это укрепляет представление в других уголках Эстонии о том, что в Нарве - и в более широком плане во всем Ида-Вирумаа - живут в основном люди, благожелательно настроенные к советской эпохе и Путину.
Было бы ошибочно утверждать, что таких людей нет. Их можно найти в Нарве, но наверняка и в Таллинне, Маарду, Тарту. Возможно, и в других местах Эстонии. Сколько их - отдельный вопрос. Реальное соотношение, насколько большую часть здешнего населения составляют те, кто поддерживает политику Кремля, оценить без основательных исследований довольно сложно, как и измерить умонастроение.
Отдельные мероприятия, такие как запланированное в Нарве на 26 июля, или же интервью и посты в социальных сетях некоторых местных сторонников Путина могут вызвать оправданное возмущение жителей Эстонии в это непростое время, но они не отражают объективную ситуацию.
В этом году в Ида-Вирумаа не состоялось ни одной заметной акции с целью оправдания нападения России на Украину. С одной стороны, это можно считать хорошей профилактической работой эстонских силовых структур. С другой стороны, очевидно, что большинство жителей Ида-Вирумаа понимают, что то, что Россия предприняла в Украине, несет только разрушения, ужас и горе. Нет никакой разницы, пострадают от этого украинцы, русские или любой другой народ.
Нет никаких признаков того, что люди здесь жаждут такой же участи или стремятся уехать на жительство в управляемое Путиным государство, положение и нормы которого видны с противоположного берега реки Нарвы. Трудно представить, что хорошего или полезного это принесло бы в их жизнь.
В Нарве поддержка Украины, пожалуй, не бросается в глаза так сильно, как ожидало бы большинство эстоноземельцев - настолько очевидна грань между добром и злом. Но если люди десятилетиями каждый вечер впитывали кремлевскую пропаганду и искренне верили, что Путин - положительный герой, то многие не могут быстро отречься от этой веры. Кому же захочется публично показать и признать, что в ментальной игре в кости его одурачили и он чувствует себя опустошенным.
В то же время, помимо государственных и городских учреждений, в Нарве есть большое количество волонтеров, которые помогают военным беженцам. В этом году основными игроками команды "Narva Trans", выступающей в лиге мастеров чемпионата Эстонии по футболу, являются украинцы, забившие более половины голов команды. Опытный киевлянин Денис Дедечко после каждого забитого гола хватает украинский флаг и поднимает его над головой перед болельщиками нарвской команды.
"Ида-Вирумаа - это ведь не эстонская Лапландия, если сравнивать с Финляндией, и не Аляска, если сравнивать с Америкой. Из Таллинна до Кохтла-Ярве можно добраться быстрее, чем на пароме до Сааремаа или на машине до Тарту".
Эрик Гамзеев, главный редактор "Северного побережья"
Поддержка России, по крайней мере открытая, в Ида-Вирумаа ослабевает. Например, людей в футболках или кепках с надписью "Россия" на улицах значительно меньше, чем еще год назад.
Но вместе с тем могла бы быть больше заметна дружелюбная настроенность по отношению к Эстонии. В дни государственных праздников над домами в городах Ида-Вирумаа могло бы развеваться значительно больше сине-черно-белых флагов, чем раньше.
Эстонское национальное самосознание получило бы более широкое распространение в Ида-Вирумаа, если бы изучение эстонского языка воспринималось не как злое государственное принуждение, а как возможность, которая помогает лучше справляться в Эстонии и больше наслаждаться здешней жизнью. Чтобы школы действительно связывали русскую молодежь с эстонской культурой, историей и обществом и пробуждали к этому естественный интерес. Чтобы некоторые учителя, которые, правда, говорят на уроках, что Эстония - это родина, все же имели бы в виду Эстонскую Республику, а не времена Эстонской ССР. И сами выучили бы эстонский язык, а не надеялись из года в год на милость Языкового департамента и не накапливали неприязнь к эстонскому государству. Чтобы 23 июня стало более важным днем, чем 9 мая, и в душах, а не только из-за цвета в календаре.
Многие впервые приехавшие в Ида-Вирумаа из других уголков Эстонии были удивлены, что это вовсе не русский край. Что на протяжении всего периода оккупации, а также после восстановления независимости десятки тысяч эстонцев, проживающих в Ида-Вирумаа, сохраняли здесь эстонское национальное самосознание и по мере сил делали для многих русских людей Эстонию эмоционально более близкой.
Конечно, это могло бы идти быстрее. Но края этого поля, которое нужно вспахать, еще не видно, а потому добровольных помощников требуется гораздо больше. Здорово, что, например, деятель культуры уроженка Тарту Пийа Тамм, мэры Тынис Калберг и Катри Райк уже несколько десятилетий работают в Ида-Вирумаа. Что уроженец Мульгимаа Хендрик Агур, валгасец Тармо Пост и тартуска Ирене Кяосаар приехали руководить учебными заведениями Ида-Вирумаа. Но для переломных изменений таких лидеров нужно гораздо больше.
Хорошо, что полиция, суды, тюрьмы и другие силовые структуры платят более высокую заработную плату некоторым работникам, приезжающим работать в Ида-Вирумаа. Но ведь Ида-Вирумаа - это не эстонская Лапландия, если сравнивать с Финляндией, и не Аляска, если сравнивать с Америкой. Из Таллинна до Кохтла-Ярве можно добраться быстрее, чем на пароме до Сааремаа или на машине до Тарту. Гораздо длиннее - большая, сформировавшаяся лишь за несколько десятков лет воображаемая дистанция.
Приезд работать и жить в Ида-Вирумаа стоит воспринимать именно как возможность совершить патриотичный поступок. Это могут сделать учителя, врачи, инженеры, предприниматели, представители многих других сфер деятельности, которые могли бы придать новый импульс развитию этого региона и укрепить дружелюбную настроенность по отношению к Эстонии.