Эрик Гамзеев: Переезд в Ида-Вирумаа - патриотичный поступок

Эстонское национальное самосознание получило бы более широкое распространение в Ида-Вирумаа, если бы изучение эстонского языка воспринималось не как злое государственное принуждение, а как возможность, которая помогает лучше справляться в Эстонии и больше наслаждаться здешней жизнью. Чтобы школы действительно связывали русскую молодежь с эстонской культурой, историей и обществом и пробуждали к этому естественный интерес. Чтобы некоторые учителя, которые, правда, говорят на уроках, что Эстония - это родина, все же имели бы в виду Эстонскую Республику, а не времена Эстонской ССР. И сами выучили бы эстонский язык, а не надеялись из года в год на милость Языкового департамента и не накапливали неприязнь к эстонскому государству. Чтобы 23 июня стало более важным днем, чем 9 мая, и в душах, а не только из-за цвета в календаре.