Немецкий подросток у красноармейского танка избил свою сестру

Оба подростка родом из Германии. По данным полиции, пришедшие к монументу брат и сестра поначалу подшучивали друг над другом, а затем в ходе обмена шутками мальчик разозлился и напал на сестру, нанеся ей телесные повреждения.

В последние месяцы в Эстонии все чаще возникают разговоры о переносе расположенного в Сийвертси под Нарвой танка с пятиконечной звездой как символа захватнической войны. На этой неделе военный музей на Хийумаа сообщил, что заинтересован в приобретение этого танка.

Мэр Нарвы Катри Райк, отвечая на вопрос газеты "Postimees", сказала, что вопрос о танке не входит в компетенцию исключительно мэра, а нужна точка зрения городского собрания. Райк, по ее словам, обратилась с этим вопросом (есть ли желание сформировать свою точку зрения) к собранию, но получила отрицательный ответ. "Моя точка зрения давно известна: сейчас не время для перемещения танка".