Пирет Хартман, вступившая на этой неделе в должность министра культуры в новом правительстве Каи Каллас, планирует предстоящей весной баллотироваться в Рийгикогу в рядах социал-демократов в Ида-Вирумаа.
Новоиспеченный министр культуры планирует баллотироваться в Рийгикогу от Ида-Вирумаа
В интервью порталу ERR Хартман подтвердила, что приняла решение баллотироваться и по возможности она предпочла бы баллотироваться в Ида-Вирумааском округе, отметив, что именно за этот регион у нее больше всего болит сердце. "Я выросла там и бываю там очень часто, я знакома с проблемами и заботами местных жителей", - сказала она.
Уроженка Пюсси выпускница Люганузеской школы Хартман входит в Социал-демократическую партию, но последние пять лет, когда она была вице-канцлером Министерства культуры, воздерживалась от активной политики.
На парламентских выборах в 2019 году соцдемы получили в Ида-Вирумаа 15 процентов голосов, а их первый номер Катри Райк, набравшая 2112 голосов, также была избрана в Рийгикогу. Когда Райк заняла кресло мэра Нарвы в начале 2021 года, в качестве замещающего ее члена депутатом Рийгикогу стал Эдуард Одинец.