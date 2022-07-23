Новоиспеченный министр культуры планирует баллотироваться в Рийгикогу от Ида-Вирумаа

В интервью порталу ERR Хартман подтвердила, что приняла решение баллотироваться и по возможности она предпочла бы баллотироваться в Ида-Вирумааском округе, отметив, что именно за этот регион у нее больше всего болит сердце. "Я выросла там и бываю там очень часто, я знакома с проблемами и заботами местных жителей", - сказала она.