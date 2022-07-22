Департамент окружающей среды дал компании Enefit Power разрешение использовать для отопления Нарвы сланцевое масло в 11-м блоке Балтийской электростанции до конца апреля 2023 года, пишет rus.err.ee.
Предприятие Enefit Power получило разрешение на отопление сланцевым маслом в Нарве
Руководитель отдела по связям с общественностью концерна Eesti Energia Кристина Костина сказала, что уже в пятницу планируют начать производство горячей воды для AS Narva Soojusvõrk с использованием сланцевого масла.
"Поскольку проводимые работы обслуживанию, касающиеся подачи горячей воды в Нарве, заканчиваются в пятницу, 22 июля, то с сегодняшнего дня мы сможем использовать сланцевое масло, чтобы жители Нарвы получали горячую воду", - сказала Костина.
"Сланцевое масло дешевле газа. И это придает уверенности всем нарвитянам, что без горячей воды они не останутся", - добавила она.
Чувство безопасности также поддерживает возможность использования сланцевого масла для отопления. "Как вы знаете, в Нарве объявлена чрезвычайная ситуация, но, к счастью, теперь это разрешение получено", - отметила Костина.
Руководитель Enefit Power Андреса Вайнола сказал во вторник ERR, что в случае официального решения Enefit Power может перейти на использование сланцевого масла в течение нескольких часов. Для нарвских потребителей это означает уменьшение счетов за отопление как минимум в два раза.
Нарву теплоэнергией снабжает 11-й энергоблок Балтийской электростанции. 16 июля начались работы по обслуживанию энергоблока, поэтому нарвские потребители временно остались без горячей воды. По завершении работ предприятие готово сразу перейти на использование сланцевого масла.