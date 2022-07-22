Вчера в пярнуском районе Юлейыэ произошла авария с участием безмоторных транспортных средств, пишет rus.err.ee.
Водитель электросамоката врезался в велосипедистку, пострадавшую увезли в больницу
Водитель электросамоката врезался в велосипедистку, пострадавшую увезли в больницу
В 19:50 рядом с Лилле, 55c в Пярну произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого неизвестный водитель на электросамокате столкнулся с велосипедисткой, пишет Pärnu Postimees.
35-летнюю женщину, неудачно завершившую велопрогулку, доставили в Пярнускую больницу, откуда после медицинского осмотра отправили домой.
Согласно памятке Bolt о безопасной езде на безмоторном транспортном средстве, необходимо соблюдать правила дорожного движения, носить шлем, ехать одному, правильно парковаться и выбирать безопасную скорость езды, которая может составлять не более 20-25 км/ч. Следует рассчитывать скорость так, чтобы она была безопасна как для самого водителя, так и для других участников движения.
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