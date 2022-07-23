Вамбола Пааво: Ида-Вирумаа - как путеводная звезда

К сожалению, сегодня государство оставило Нарву, Кохтла-Ярве и Силламяэ одних. Логика Партии реформ проста: смотрите сами, как справитесь. Вот вам удочка, идите сами ловите рыбу.

Новое правительство обещает компенсировать жителям разницу в ценах на отопление и электроэнергию, но забывает о предпринимателях. Их оставляют совершенно одних, мол, пусть сами смотрят, как они удержатся на плаву. Ярким примером является спа "Noorus" в Нарва-Йыэсуу. Обращение его руководителя по телевидению было гласом вопиющего в пустыне. Едва ли его услышали уши Дома Стенбока. Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы в регионе сохранились рабочие места и доходы семей.

"Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы сохранились рабочие места и доходы семей". Вамбола Пааво, журналист

Хорошо уже то, что на фоне безумия зеленого поворота Евросоюза допускаются некоторые исключения. В зимний период для обогрева помещений можно использовать в котельных сланцевое масло. По безумным планам зеленого перехода и Европейского союза, обреченным на провал, мы должны были бы прекратить увеличение ценности нашего самого важного полезного ископаемого - горючего сланца - уже в этом году. Умеет же живущее в пробирке общество благосостояния генерировать идеи. Однако российский кризис разбил стекляшку, и Европа оказалась во власти суровых северных ветров.

Постфактум неловко слушать комментарии ведущих "Vikerradio" о "Põxit" восьмилетней давности. Якобы горючий сланец - от лукавого, и его использование должно быть немедленно прекращено. Что греха таить, главными поборниками этого были тогда входящие в нынешнее правительство соцдемы. Даже Евгений Осиновский осуждал это.