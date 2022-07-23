Мэр Нарвы Катри Райк - смелая и прямолинейная женщина. Побольше бы таких в нашей политике.
Вамбола Пааво: Ида-Вирумаа - как путеводная звезда
Ни для кого не секрет, что мировая экономика остывает, новый кризис стучится в дверь, но большинство людей прячет голову в песок.
На самом деле спад налицо, если посмотреть на катастрофическое падение евро по отношению к доллару. У нас мультикризис: "корона", энергетика и здравоохранение вместе. Новое правительство игнорирует это молча. Муниципальные руководители прячут голову в песок и делают вид, что все далеко и нас не касается.
Я могу прослыть еретиком и плывущим против течения, если скажу, что единственные, кто осознает серьезность ситуации в государстве, это мэр Таллинна Михаил Кылварт и мэр Нарвы Катри Райк. Последняя объявила чрезвычайное положение в приграничном городе и правильно сделала. Возможно, это привлечет внимание к реальной серьезности ситуации.
Ида-Вирумаа своим решительным поведением указывает направление пути. Цены на энергоносители растут. По сравнению с ситуацией годичной давности произошел двойной, если не тройной скачок. Нельзя оставить нарвитян на зиму в холоде и допустить банкротство местных предприятий. Это стало бы социальной катастрофой и вывело бы на улицы иноязычное население. Они более темпераментны, чем эстонцы, которые позволяют стричь себя, как орумяэских овец.
Русскоязычное население умеет отстаивать свои права. Мы не можем и не должны допустить социальной катастрофы в то время, когда ситуация в мире сложная, а в соседней стране идет война. Здешнее русскоязычное население - легкая добыча для кремлевской пропаганды.
К сожалению, сегодня государство оставило Нарву, Кохтла-Ярве и Силламяэ одних. Логика Партии реформ проста: смотрите сами, как справитесь. Вот вам удочка, идите сами ловите рыбу.
Новое правительство обещает компенсировать жителям разницу в ценах на отопление и электроэнергию, но забывает о предпринимателях. Их оставляют совершенно одних, мол, пусть сами смотрят, как они удержатся на плаву. Ярким примером является спа "Noorus" в Нарва-Йыэсуу. Обращение его руководителя по телевидению было гласом вопиющего в пустыне. Едва ли его услышали уши Дома Стенбока. Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы в регионе сохранились рабочие места и доходы семей.
"Следовало бы четко сказать, как будут компенсировать предпринимателям расходы на непомерно дорогую электроэнергию, чтобы сохранились рабочие места и доходы семей".
Вамбола Пааво, журналист
Хорошо уже то, что на фоне безумия зеленого поворота Евросоюза допускаются некоторые исключения. В зимний период для обогрева помещений можно использовать в котельных сланцевое масло. По безумным планам зеленого перехода и Европейского союза, обреченным на провал, мы должны были бы прекратить увеличение ценности нашего самого важного полезного ископаемого - горючего сланца - уже в этом году. Умеет же живущее в пробирке общество благосостояния генерировать идеи. Однако российский кризис разбил стекляшку, и Европа оказалась во власти суровых северных ветров.
Постфактум неловко слушать комментарии ведущих "Vikerradio" о "Põxit" восьмилетней давности. Якобы горючий сланец - от лукавого, и его использование должно быть немедленно прекращено. Что греха таить, главными поборниками этого были тогда входящие в нынешнее правительство соцдемы. Даже Евгений Осиновский осуждал это.
Сегодня наш горючий сланец и производимое из него сланцевое масло спасают нас от худшего. Правительство разрешило Нарве использовать сланцевое масло для отопительных котлов. За это респект Кайе Каллас. И нарвитянин, и простой шахтер работают на благо эстонского государства и имеют право рассчитывать на поддержку государства. Также на комнатное тепло и электричество по доступным ценам. В любом случае Катри Райк мыслит широко и видит состояние будущего.