100-летию Мейнхарда Лакса были посвящены картины, воспоминания и песни

"Кто знает, почему пожилые люди лучше помнят дни своей молодости, чем вчерашний день? Я думаю, мудрая природа распорядилась именно так, чтобы передача истории поколения шла напрямую от ее очевидцев. Ведь бабушки присматривают за детьми. А дети клянчат истории. И бабушки им повествуют о своей молодости, об услышанном от своих бабушек".