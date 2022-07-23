Сб, 23.07.2022
Погода
Гороскоп
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
Для подписчиков

100-летию Мейнхарда Лакса были посвящены картины, воспоминания и песни

Кюлли Крийс
, журналист
100-летию Мейнхарда Лакса были посвящены картины, воспоминания и песни
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мейнхард Лакс известен прежде всего как инициатор проведения Дня родного языка. Но в сондаском краю его знали и как поэта, художника, организатора творческих лагерей, музыканта и основателя здешнего общества охраны природы.
Мейнхард Лакс известен прежде всего как инициатор проведения Дня родного языка. Но в сондаском краю его знали и как поэта, художника, организатора творческих лагерей, музыканта и основателя здешнего общества охраны природы. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

На мероприятии в честь дня рождения Мейнхарда Лакса, хранителя эстонского языка, в Люганузеской волости отметили всех участников конкурса, посвященного юбиляру.

"Кто знает, почему пожилые люди лучше помнят дни своей молодости, чем вчерашний день? Я думаю, мудрая природа распорядилась именно так, чтобы передача истории поколения шла напрямую от ее очевидцев. Ведь бабушки присматривают за детьми. А дети клянчат истории. И бабушки им повествуют о своей молодости, об услышанном от своих бабушек".

Так сказала 80-летняя Эви в своем сочинении, направленном на творческое состязание "Истории родного края", объявленное в Люганузеской волости весной.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх