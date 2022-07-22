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Волость хочет перенести памятник, министерство против

Северное побережье
Волость хочет перенести памятник, министерство против
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Фото: Postimees

Министерство обороны пока не дало согласие на снос памятника павшим во Второй мировой войне в волости Тюри, хотя волостные власти намерены его демонтировать, пишет rus.postimees.ee.

В июне управа волости Тюри обратилась в Министерство обороны с просьбой оценить целесообразность расположения воинского захоронения и памятника в части города Сяревере.

Как сообщается на сайте волости, в полученном ответе представитель министерства заявил, что Комиссия по воинским захоронениям сочла подходящим местонахождение воинского захоронения в Тюри. Поскольку управа волости Тюри не согласна с этим, по словам вице-мэра Элара Нигласа, они хотели, чтобы комиссия продолжила обсуждение этого вопроса. «Важно перенести надгробие от границы города в подходящее для этого место», – сказал он.

На сегодняшний день в Департаменте охраны памятников истории и культуры также инициирован проект об исключении монументов послевоенного периода из списка памятников культуры.

Дальнейшее станет ясно после окончательного решения комиссии по воинским захоронениям о возможном перезахоронении. «Возможно, к тому времени Департамент охраны памятников истории и культуры также примет решение об исключении военного монумента в Тюри из списка памятников культуры, что, по крайней мере, дало бы возможность переместить его», – сказала старейшина волости Тюри Эле Энн.

Волость Тюри была бы готова передать памятник любому заинтересованному в этом музее.

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